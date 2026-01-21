El sorteo de la Bonoloto administrado por Loterías y Apuestas del Estado ha arrojado una combinación marcada por números altos, con el 44 como cifra máxima, mientras que el reintegro ha correspondido al 9.

LOTERÍAS — La Bonoloto ha vuelto a repartir suerte este miércoles, 21 de enero de 2026, consolidándose como uno de los juegos de azar con mayor participación en España debido a su bajo coste y la frecuencia de sus sorteos. Con una apuesta mínima de apenas 0,50 euros, miles de ciudadanos han validado sus boletos para optar a los botes acumulados de esta semana.

Combinación ganadora de la Bonoloto: Miércoles 21 de enero

La extracción de las bolas del bombo ha determinado que la combinación afortunada de hoy sea la siguiente:

20 – 22 – 24 – 34 – 39 – 44

Además de los seis números principales, el sorteo ha deparado los siguientes resultados para las categorías complementarias:

• Número Complementario: 30

• Reintegro: 9

Cómo funciona y cómo jugar a la Bonoloto

Para participar en este sorteo, el sistema es sencillo pero requiere estrategia: el jugador debe seleccionar 6 números en una tabla que va del 1 al 49. Aunque cada apuesta individual tiene un coste de 50 céntimos, es obligatorio realizar al menos dos apuestas para que el boleto sea admitido por la administración, situando el gasto mínimo por jornada en 1 euro.

Los participantes pueden optar por dos modalidades:

1. Sorteo Diario: Se participa exclusivamente en la extracción del día en que se valida el boleto.

2. Sorteo Semanal: Permite jugar con los mismos números durante todos los sorteos restantes de la semana (de lunes a sábado), siempre que se valide antes de la primera jornada en la que se desea participar.

Verificación de premios

La cuantía de los premios depende del número de aciertos y del total de la recaudación del día. Se recomienda a todos los participantes cotejar sus boletos en los puntos de venta autorizados o a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), única entidad con validez legal para confirmar los escrutinios.