El ministro de Presidencia subraya desde Bruselas que el despliegue de la ‘Cristóbal Colón’ responde al apoyo a un socio comunitario, mientras la oposición exige que la decisión se someta a votación en el Congreso.

El despliegue naval español en el Mediterráneo oriental se ha convertido en el nuevo foco de fricción entre el Gobierno y la oposición. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió este viernes la legalidad y el contexto del envío de la fragata ‘Cristóbal Colón’ a aguas de Chipre, enmarcando la operación estrictamente dentro de la solidaridad europea.

A su llegada al Consejo de ministros de Justicia de la UE en Bruselas, Bolaños fue tajante: «Esto es una misión europea formada por socios europeos en apoyo a un país europeo como Chipre».

De las frías aguas del Báltico al Mediterráneo

El ministro quiso aclarar que el buque español no parte de cero en una nueva operación aislada, sino que ya se encontraba integrado en una flota internacional. La fragata navegaba previamente por el mar Báltico junto al portaaviones francés Charles de Gaulle y otras unidades de la Armada griega.

Según fuentes gubernamentales, el objetivo de este movimiento es proporcionar protección y defensa aérea a Chipre, país que ha solicitado el respaldo de sus socios comunitarios ante el aumento de la inestabilidad en la región.

El PP exige el control del Congreso

Pese a las explicaciones del Ejecutivo, el Partido Popular ha elevado el tono de su protesta. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo advirtió al presidente Pedro Sánchez que «no puede poner en peligro la vida» de los militares sin contar con el aval del Poder Legislativo.

Desde la oposición se insiste en que el envío de un buque de guerra a una zona de potencial conflicto requiere, por ley, la autorización previa del Congreso de los Diputados. Sin embargo, Bolaños evitó aclarar si el Gobierno someterá la medida a votación, limitándose a reiterar el carácter europeo y colaborativo del despliegue.