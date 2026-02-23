En un mitin en Ponferrada, el presidente del Gobierno moviliza al socialismo para las elecciones del 15 de marzo. Defiende su gestión económica frente a los «bulos» de la derecha y carga contra los «tecnoligarcas» de las redes sociales.

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha dado este domingo el pistoletazo de salida a la precampaña de las elecciones de Castilla y León con un mensaje cargado de urgencia política. Desde Ponferrada, y arropando al candidato a la Junta, Carlos Martínez, Sánchez ha pedido convertir a la comunidad en el «punto y final» de los pactos entre el Partido Popular y Vox, recordando que en 2022 este territorio fue la «zona cero» donde se fraguó la primera coalición de este tipo.

El cambio tras 39 años de hegemonía popular

Sánchez ha apelado al voto contra la «resignación» en una comunidad donde el PP suma casi cuatro décadas de mandato. En su discurso, ha contrapuesto la gestión del actual presidente, Alfonso Fernández Mañueco —criticando su labor durante los incendios del pasado verano—, con lo que denomina «la buena política» de su Ejecutivo de coalición.

«¿Merece la pena? Merece la pena hasta 2027 y más allá. Pero para eso necesitamos también presidentes socialistas como Carlos Martínez», ha afirmado el presidente, reivindicando la necesidad de una alineación institucional para consolidar las políticas socialdemócratas.

«España va como nunca»

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado el acto para repasar los hitos de su gestión en la última semana, utilizándolos como escudo frente a las críticas de la oposición:

SMI: Una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional. Inversiones: La creación del fondo «España crece» para movilizar 120.000 millones de euros .

La creación del fondo «España crece» para movilizar . Protección de menores: La ofensiva judicial contra el uso de IA para generar pornografía infantil.

«La verdad de los datos demuestra que España va como nunca y que la oposición miente como siempre», ha sentenciado Sánchez, quien también ha equiparado las posturas de PP y Vox en materia de feminismo, acusándoles de compartir un mismo «machismo».

Ofensiva contra los «tecnoligarcas»

Uno de los puntos más encendidos del mitin ha sido la defensa de los límites en el entorno digital. Sánchez ha prometido ser implacable con los algoritmos que favorecen contenidos violentos o desinformación, señalando directamente a los propietarios de las grandes plataformas tecnológicas estadounidenses.

«Vamos a quitar las sucias manos de los tecnoligarcas de la salud mental de nuestros hijos e hijas y de sus móviles», ha clamado el presidente, acusando a la ultraderecha de defender los beneficios de estas empresas por encima del bienestar de los menores.

El reto de las encuestas

Pese al optimismo mostrado en el escenario, el PSOE afronta una cita electoral compleja. Tras los resultados adversos en territorios como Extremadura y Aragón, los sondeos actuales para el 15 de marzo siguen apuntando a una posible mayoría de la derecha y la ultraderecha en las Cortes de Castilla y León. Sánchez, sin embargo, confía en que la movilización del electorado progresista logre dar la vuelta a las encuestas y abrir una nueva etapa en la región.