Una escena estremecedora ha sacudido la normalidad del aeropuerto Tenerife Sur este martes. Un hombre de 80 años ha sido interceptado cuando intentaba acceder a la zona de embarque trasladando el cuerpo sin vida de su esposa, de 78 años, a la que llevaba sentada en una silla de ruedas.

El control de seguridad: el momento del hallazgo

El incidente se descubrió de la forma más inesperada durante el control rutinario de equipajes y pasajeros:

• El detalle clave: Tras cruzar el arco de seguridad, el anciano cedió la silla de ruedas a una empleada del aeropuerto. Al rozar la mano de la mujer, la trabajadora notó que estaba extremadamente fría.

• Protocolo de emergencia: Al comprobar que la anciana no reaccionaba ni respiraba, se activó de inmediato el protocolo de emergencia, movilizando a la Guardia Civil, personal forense y seguridad privada, lo que generó un gran revuelo entre los viajeros.

La declaración del marido

Al ser interrogado por los agentes, el hombre ofreció versiones contradictorias:

1. Confesión inicial: Admitió que su mujer había fallecido unas horas antes de llegar al aeropuerto.

2. Acusación posterior: Poco después, cambió su discurso y trató de responsabilizar a las propias instalaciones aeroportuarias de lo sucedido.

3. Investigación: Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte y determinar si el hombre podría enfrentarse a responsabilidades penales por su actuación.

Un precedente reciente en Málaga

Este caso no es un hecho aislado. Hace apenas unas semanas, el aeropuerto de Málaga vivió una situación similar con una familia británica y la aerolínea EasyJet:

• En pleno despegue: La familia logró subir el cadáver de una mujer de 89 años al avión alegando que estaba «indispuesta».

• Retorno a pista: Cuando la aeronave ya rodaba por la pista para despegar, la tripulación descubrió que la pasajera estaba muerta. El comandante tuvo que regresar a la terminal y el vuelo sufrió un retraso de 12 horas.

• Polémica en redes: Testigos del incidente criticaron duramente a la aerolínea en plataformas como TikTok, afirmando que era evidente que la mujer ya había fallecido antes de embarcar: «No te dejan subir si estás borracho, pero parece que no hay problema si pareces muerto».