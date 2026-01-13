Un nuevo incidente armado ha puesto en riesgo la vida del contingente español en el sur del Líbano. Durante la tarde del lunes 12 de enero, tanques de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) abrieron fuego contra una patrulla del Batallón Español (SPANBATT), liderada personalmente por el general Antonio Bernal Martín.

Afortunadamente, los efectivos españoles lograron salir ilesos tras un episodio que el Gobierno de España ya ha calificado como una «seria escalada» y una violación de los acuerdos internacionales.

Crónica del incidente en El Khiam

Los hechos se desencadenaron cuando los vehículos israelíes traspasaron los límites de la ‘buffer zone’ (zona de seguridad) bajo vigilancia española, al sur de la localidad de El Khiam:

1. Monitorización: La patrulla española se desplazó al lugar para monitorizar los movimientos de los carros israelíes que habían tomado posiciones dentro del área operativa de la ONU.

2. El ataque: Según el Ministerio de Defensa y la ONU, los tanques israelíes realizaron tres disparos de cañón. Los proyectiles impactaron a una distancia de entre 150 y 380 metros de la posición de los militares españoles.

3. Repliegue: Tras los disparos, la patrulla de SPANBATT se retiró a una zona segura. Poco después, los blindados israelíes retrocedieron hacia sus bases de retaguardia.

4. Reporte: El general Bernal y su equipo regresaron a la Base Miguel de Cervantes en Marjayoun para informar de la agresión.

Respuesta del Gobierno de España

El Ministerio de Exteriores ha emitido este martes un comunicado de «firme condena» ante lo que considera ataques «continuos e inaceptables»:

• Exigencia a Israel: El Ejecutivo insta a Tel Aviv a respetar a las fuerzas de paz y a cumplir con el alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.

• Críticas internas: La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado directamente a Israel de violar los acuerdos internacionales, sumándose a las denuncias previas de Margarita Robles, quien ya reportó ataques con heridos a posiciones españolas a finales de 2025.

Recta final de la misión UNIFIL

Este incidente ocurre en un año clave para la presencia española en la región. En agosto de 2025, la ONU resolvió no prorrogar la misión más allá de 2026, tras las presiones de Israel y Estados Unidos para que el ejército libanés asuma el control total de la seguridad.

• Presencia española: Actualmente, 700 de los 11.000 militares de la misión son españoles.

• Inseguridad creciente: A pesar del alto el fuego vigente, UNIFIL reportó al menos ocho ataques contra sus efectivos durante el año 2025.