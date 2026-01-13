Una tragedia sanitaria ha sacudido al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras confirmarse este martes 13 de enero el fallecimiento de dos pacientes oncológicos debido a un error en la preparación de su medicación. El incidente, ocurrido originalmente el pasado 18 de diciembre, afectó a un grupo de cinco pacientes que recibieron una dosis incorrecta.

Balance de los afectados

El error, calificado por el centro como un «fallo humano», ha tenido consecuencias directas en cinco personas en tratamiento:

• 2 fallecidos: Pacientes oncológicos que no pudieron superar la toxicidad inesperada del fármaco.

• 1 ingresado en la UCI: Permanece bajo vigilancia intensiva.

• 1 ingresado en planta: Evoluciona dentro de las instalaciones hospitalarias.

• 1 alta hospitalaria: Ya ha podido abandonar el centro.

El origen del error: «Toxicidad inesperada»

Según han detallado fuentes hospitalarias, el problema se detectó cuando los pacientes comenzaron a mostrar síntomas de una toxicidad inusual. La investigación preliminar determinó que la medicación oncológica —destinada específicamente a este grupo— no fue preparada siguiendo los parámetros establecidos. El HUBU ha insistido en que, al ser una dosis dirigida a usuarios concretos, no existe riesgo para el resto de pacientes del área de Oncología.

Respuesta del HUBU y la Consejería de Sanidad

Tanto el hospital como la Consejería de Sanidad de Castilla y León han emitido un comunicado conjunto lamentando profundamente la pérdida de vidas:

1. Investigación interna: Se ha abierto un proceso para esclarecer los pasos exactos que fallaron en la cadena de preparación de la medicina.

2. Revisión de protocolos: El hospital asegura haber auditado sus procedimientos para evitar que un fallo humano similar pueda repetirse en el futuro.

3. Apoyo a las familias: El centro afirma mantener una transparencia total con los familiares, a quienes se les han ofrecido los recursos y servicios jurídicos del hospital.