El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, han negado este lunes haberse reunido en 2018 para negociar el apoyo de la izquierda abertzale a la moción de censura que permitió al PSOE desalojar del poder a Mariano Rajoy.

Fuentes gubernamentales han asegurado que «el presidente del Gobierno nunca se ha visto con el señor Arnaldo Otegi». Por su parte, Otegi, en una entrevista en ETB2, afirmó que «es rotundamente falso que existiera esa reunión» y añadió: «Creo que tengo acreditada cierta credibilidad ante nuestro pueblo. Nunca he hablado con Pedro Sánchez. Aquí lo que se trata es de mentir descaradamente».

Sin embargo, Koldo García, exasistente del exministro José Luis Ábalos, sostiene que fue él quien condujo a Sánchez, acompañado de Santos Cerdán, al encuentro con Otegi, según publica El Español. De acuerdo con esta versión, la reunión secreta habría tenido lugar entre el 24 y el 31 de mayo de 2018 en un caserío del País Vasco, con la mediación de Antxon Alonso, empresario vinculado a Cerdán.

Se habla de dos encuentros discretos entre Cerdán, Otegi y Alonso que habrían sido “claves” para garantizar el apoyo de EH Bildu a la moción de censura y, en consecuencia, a la candidatura de Sánchez. La discreción del lugar y el traslado en coche han marcado un contexto de “clandestinidad” que aumenta la polémica política.

La figura de Santos Cerdán se perfila nuevamente como interlocutor fundamental entre el PSOE y Bildu, un papel que Otegi había reconocido previamente. La presunta reunión, de confirmarse, mostraría que el PSOE exploró canales de negociación con la izquierda abertzale de manera mucho más reservada que lo que se había admitido públicamente.

Fuentes socialistas consultadas por este diario subrayan que la dirección del partido dejó de preocuparle la visibilidad de los pactos con Bildu cuando comprobaron que estos no penalizaban electoralmente al PSOE, incluso contribuyendo a sumar votos en territorios como el País Vasco y Cataluña.

El tema revive el debate sobre la estrategia de alianzas del PSOE, que prioriza la coalición con fuerzas de izquierda frente a la opción de grandes acuerdos con el PP, siguiendo la lógica de evitar el desgaste de la socialdemocracia española ante comparaciones con casos europeos como el del PASOK griego.