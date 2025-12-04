La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido una alerta sanitaria tras detectar una impureza en varios lotes del fármaco Duloxetina Pensa Pharma 60 mg, ampliamente utilizado para tratar depresión, ansiedad y dolor neuropático diabético. Aunque no supone un riesgo vital para los pacientes, se ha ordenado la retirada preventiva de los lotes afectados.

Lotes retirados

Duloxetina Pensa Pharma 60 mg, 28 cápsulas (Blister PVC/PVDC-aluminio), lote 231441, caducidad 30/06/2026

Duloxetina Pensa Pharma 60 mg, 56 cápsulas (PVC/PVDC-aluminio), lote 231514, caducidad 31/05/2026

Duloxetina Pensa Pharma 60 mg, 56 cápsulas (PVC/PVDC-aluminio), lote 240603, caducidad 30/11/2026

Todos los lotes pertenecen a la farmacéutica Towa Pharmaceutical, que también figura como fabricante del medicamento.

Cómo se detectó la alerta

La AEMPS confirmó la presencia de una impureza por encima del límite permitido en estos lotes, lo que supone un defecto de calidad. Tras ello, se activó el procedimiento de retirada, se informó a las comunidades autónomas y se ordenó la devolución de todas las unidades distribuidas.

A quién afecta

La alerta concierne tanto a pacientes que tengan alguno de los envases afectados en casa como a farmacias y centros sanitarios. Las farmacias deben retirar de inmediato los lotes, suspender su dispensación y gestionar su devolución al laboratorio. Los pacientes deben comprobar el número de lote y acudir a su farmacia si coincide con los retirados.

Uso del medicamento

La duloxetina, principio activo del medicamento, eleva los niveles de serotonina y noradrenalina en el sistema nervioso. Se utiliza en adultos para:

Depresión

Trastorno de ansiedad generalizada

Dolor neuropático diabético

El efecto en depresión y ansiedad suele notarse entre dos y cuatro semanas, mientras que la mejoría en el dolor neuropático puede tardar varias semanas o hasta dos meses.

Recomendaciones

Aunque no existe riesgo vital, la AEMPS recomienda evitar el consumo de los lotes afectados y consultar al médico para continuar el tratamiento con unidades seguras o alternativas adecuadas.