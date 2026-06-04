La UCO desvela en el sumario del caso al menos tres reuniones con la directora general Mercedes González, quien activó el borrado automático de sus mensajes de WhatsApp.

MADRID.– La exmilitante socialista Leire Díez fue multada por mal aparcamiento en una de las visitas que presuntamente realizó a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, el 20 de diciembre de 2024.

La sanción de tráfico fue remitida originalmente al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, quien se la reenvió a la propia Díez a través de un correo electrónico interceptado por los investigadores. En el mensaje, Fernández le proponía de forma cercana: «He recibido esta multa por parking tuyo en la calle Julián Romea. Creo que es de cuando fuiste a reunirte con la Directora General de la GC. ¿Te la pago con descuento?».

Al menos tres reuniones bajo la lupa de la UCO

Este correo electrónico es uno de los documentos clave que integran los 41 anexos del sumario del ‘caso Leire’, sobre el cual el juez ha levantado parcialmente el secreto de las actuaciones.

Según los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporados a la causa, los agentes han constatado indicios de la celebración de al menos tres reuniones presenciales entre Leire Díez y Mercedes González. Estos encuentros habrían tenido lugar en la sede de la Dirección General los días 30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024 (fecha de la mencionada infracción de aparcamiento), así como el 2 de abril de 2025.

Las pesquisas confirman la existencia de una relación de confianza previa al nombramiento de González como directora del cuerpo. Los investigadores fundamentan este vínculo en las comunicaciones intervenidas de WhatsApp, destacando la circunstancia de que la propia Mercedes González tenía activado el borrado automático de mensajes en su chat con la exmilitante socialista.

«Es de mi confianza»

A pesar del borrado de los chats, las referencias que Leire Díez hacía en su entorno evidencian su presunta influencia. «Mi siguiente conversación va a ser con la Directora de la Guardia Civil […] es de mi confianza» o «Tengo que hablar con Mercedes. No hay confianza con Marlaska. La llamo hoy», son algunos de los mensajes recuperados por la UCO.

La hipótesis policial apunta a que Díez pudo utilizar su «amistad con la DG de la GC» (según sus propias palabras) en beneficio de las actividades bajo sospecha en la causa. En un mensaje remitido al expresidente de la SEPI, también investigado, llegó a asegurar: «Tengo que comprobarlo, pero creo que la unidad de la UCO que intervino es la misma que estamos investigando. Y recuerda que tengo amistad con la DG de la GC».

Desmentido de la Dirección General

Fuentes próximas a Mercedes González han negado categóricamente a EFE que la directora general realizara gestión alguna a instancias de Díez, desmintiendo de igual forma que se hayan reunido formalmente en la sede de la Dirección General.

Según sostienen estas fuentes, no existe ninguna relación personal entre ambas. Defienden que el único contacto previo se limitó a la época en la que González era delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid y Díez ejercía como directora de Filatelia en Correos, marco en el cual la exmilitante le solicitó información ordinaria sobre asuntos estrictamente relacionados con la seguridad.