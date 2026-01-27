El santoral católico conmemora hoy, 27 de enero, a Santa Ángela Merici, una mujer visionaria que revolucionó el papel de la mujer en la Iglesia y la sociedad del siglo XVI al fundar la primera congregación dedicada exclusivamente a la educación de las niñas.

Santa Ángela Merici, virgen y fundadora

Nacida en Desenzano (Italia), Ángela quedó huérfana a temprana edad. Tras una visión en la que comprendió que Dios la llamaba a fundar una sociedad de mujeres, dedicó su vida a la formación de las jóvenes.

La Orden de las Ursulinas: En 1535 fundó la Compañía de Santa Úrsula. Lo más innovador para su época fue que sus miembros no vivían en clausura, sino que permanecían en sus familias o trabajos, actuando como «levadura» en la sociedad.

En 1535 fundó la Compañía de Santa Úrsula. Lo más innovador para su época fue que sus miembros no vivían en clausura, sino que permanecían en sus familias o trabajos, actuando como «levadura» en la sociedad. Educación como Transformación: Ángela estaba convencida de que para mejorar la sociedad era necesario educar a las futuras madres y mujeres. Su método se basaba en la dulzura, el respeto a la libertad individual y el amor.

Ángela estaba convencida de que para mejorar la sociedad era necesario educar a las futuras madres y mujeres. Su método se basaba en la dulzura, el respeto a la libertad individual y el amor. Legado: Hoy, las Ursulinas están presentes en todo el mundo, continuando su labor en colegios y centros de formación. Es la patrona de los educadores y de las personas que han perdido a sus padres.

Otros santos que se celebran el 27 de enero

Junto a Santa Ángela, la Iglesia recuerda hoy a:

San Enrique de Ossó y Cervelló: Sacerdote español del siglo XIX y fundador de la Compañía de Santa Teresa de Jesús (Teresianas). Fue un gran propagador del espíritu de Santa Teresa de Ávila y un apasionado de la formación de la mujer y la juventud.

Sacerdote español del siglo XIX y fundador de la Compañía de Santa Teresa de Jesús (Teresianas). Fue un gran propagador del espíritu de Santa Teresa de Ávila y un apasionado de la formación de la mujer y la juventud. San Julián de Le Mans, obispo: Considerado el primer obispo de Le Mans (Francia) en el siglo III. Se le atribuyen numerosos milagros, como hacer brotar agua de la tierra para calmar la sed de los ciudadanos, lo que propició muchas conversiones.

Considerado el primer obispo de Le Mans (Francia) en el siglo III. Se le atribuyen numerosos milagros, como hacer brotar agua de la tierra para calmar la sed de los ciudadanos, lo que propició muchas conversiones. San Juan María Muzei, mártir: Uno de los mártires de Uganda del siglo XIX. Era un joven servidor en la corte real que fue decapitado por negarse a renunciar a su fe cristiana.

Uno de los mártires de Uganda del siglo XIX. Era un joven servidor en la corte real que fue decapitado por negarse a renunciar a su fe cristiana. San Gilduino de Dol: Un joven diácono del siglo XI que, por humildad, rechazó el obispado de Dol y murió durante una peregrinación a Roma, siendo venerado por su santidad de vida.

Un joven diácono del siglo XI que, por humildad, rechazó el obispado de Dol y murió durante una peregrinación a Roma, siendo venerado por su santidad de vida. San Teodorico de Orleans, obispo: Pastor del siglo XI conocido por su sabiduría y por la defensa de los derechos de su diócesis frente a las interferencias externas.

Beatos