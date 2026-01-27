Un hombre ha sido detenido en Córdoba como presunto autor de la muerte de su hija, tras lo cual intentó suicidarse en un domicilio situado en la zona de Ciudad Jardín, según han confirmado fuentes policiales.

El suceso se produjo en un contexto aún por esclarecer, y las autoridades investigan las circunstancias que llevaron al trágico desenlace. El detenido permanece bajo custodia policial mientras se continúa con las diligencias correspondientes.

Las fuerzas de seguridad han asegurado el lugar y se han iniciado los procedimientos legales y forenses para determinar con exactitud los hechos. Se trata de un caso que ha conmocionado a la comunidad local, que espera información oficial sobre las causas del incidente.