España enviará 1.500 efectivos al mayor despliegue militar del año organizado por la OTAN, que comenzará a principios de febrero en Alemania. En total, participarán más de 10.000 militares de 11 países aliados en el ejercicio Steadfast Dart 26, destinado a poner a prueba la capacidad de reacción rápida de la Alianza ante cualquier amenaza, informó el Ministerio de Defensa.

El ejercicio, que arrancará el 7 de febrero, moviliza a la Fuerza de Reacción Aliada, una unidad estratégica de alta disponibilidad y capacidad multidominio, capaz de desplegarse con rapidez para fortalecer la disuasión o generar dilemas estratégicos a posibles adversarios, según el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

España liderará, por segunda vez consecutiva, el Mando de Operaciones Especiales, mientras que la Armada aportará el buque de mando Castilla. El despliegue de las Fuerzas Armadas españolas ya ha comenzado: el Ejército de Tierra ha iniciado el traslado de vehículos, remolques y contenedores, mientras que la Armada movilizará en los primeros días de febrero tanto el Castilla como la fragata Cristóbal Colón.

Además, participará la Agrupación Naval Permanente nº1 de la OTAN, actualmente bajo mando español con el Estado Mayor a bordo de la fragata Almirante Juan de Borbón, que colaborará junto al buque Patiño a partir del 6 de febrero. El Ejército del Aire y del Espacio contribuirá con dos equipos de operaciones especiales.

Los cerca de 1.500 militares españoles viajarán a Alemania a partir del 3 de febrero para integrarse en la fase de adiestramiento, reforzando así la capacidad de España y de la OTAN de desplegar fuerzas de manera rápida y coordinada ante cualquier eventualidad.