El administrador de Servinabar, Antxon Alonso, decidió este martes no declarar ante la comisión de investigación sobre obras públicas del Gobierno de Navarra que se celebra en el Parlamento regional.

Alonso se presentó a la citación, pero en su primer turno de palabra se acogió a su derecho a no responder preguntas, alegando que se encuentra involucrado en un proceso judicial abierto en el Tribunal Supremo. Esta decisión ha contrastado con la de los representantes de los grupos parlamentarios, que sí están haciendo uso de su turno para interrogarlo y presentar sus intervenciones.

La comisión de investigación, que busca esclarecer posibles irregularidades en contratos y obras públicas, continúa su labor con la comparecencia de otros responsables y testigos. Por ahora, la negativa de Alonso a declarar añade un nuevo elemento de expectación en torno al caso conocido como Koldo, que mantiene en el centro del debate político y judicial a varios actores vinculados con la gestión de obras en Navarra.