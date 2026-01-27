La revalorización de las pensiones en España queda en suspenso después de que el Partido Popular (PP) rechazara las últimas propuestas presentadas por Junts. El partido catalán había impulsado medidas para actualizar las pensiones, pero la falta de apoyo parlamentario impide avanzar en este asunto, generando incertidumbre entre los beneficiarios.

Por su parte, los populares han puesto en duda la conveniencia de subvencionar el transporte público, especialmente en un momento en que se cuestionan las necesidades ferroviarias a raíz del reciente accidente en Adamuz. La formación conservadora argumenta que los recursos deberían centrarse en reforzar la seguridad y la infraestructura ferroviaria antes que en bonificaciones generales para el transporte.

Este rechazo evidencia la falta de consenso entre las principales fuerzas políticas sobre las prioridades económicas y sociales del país, dejando a millones de pensionistas y usuarios del transporte público a la espera de decisiones concretas.