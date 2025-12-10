El santoral católico en España y en todo el mundo conmemora hoy, 10 de diciembre, la memoria de Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir, una de las figuras más veneradas de los primeros siglos del cristianismo en la península ibérica.

Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir

Eulalia fue una joven mártir que, según la tradición, vivió en Emérita Augusta (Mérida, actual España) a finales del siglo III. Su coraje la convirtió en un símbolo de la resistencia cristiana.

Nacida en una familia noble, Eulalia era una joven de profunda fe. Durante la persecución de los emperadores Diocleciano y Maximiano, Eulalia no soportó ver el miedo de los cristianos de su ciudad y decidió presentarse por su propia voluntad ante el gobernador Daciano. La Confrontación: La tradición narra que, a sus doce o catorce años, se enfrentó valientemente a Daciano, reprochándole la crueldad de los edictos anticristianos. Tras negarse rotundamente a apostatar y a ofrecer sacrificios a los dioses paganos, fue sometida a once terribles torturas, una por cada año de su corta vida. Entre ellas se incluyen el desgarramiento de sus carnes con garfios y la quemadura con teas.

La tradición narra que, a sus doce o catorce años, se enfrentó valientemente a Daciano, reprochándole la crueldad de los edictos anticristianos. Tras negarse rotundamente a apostatar y a ofrecer sacrificios a los dioses paganos, fue sometida a once terribles torturas, una por cada año de su corta vida. Entre ellas se incluyen el desgarramiento de sus carnes con garfios y la quemadura con teas. Muerte: Murió finalmente por el fuego, el cual consumió su cuerpo. Se dice que una paloma, símbolo de su alma, salió de su boca y voló al cielo. Su sepulcro fue un centro de culto y peregrinación en la antigüedad.

Murió finalmente por el fuego, el cual consumió su cuerpo. Se dice que una paloma, símbolo de su alma, salió de su boca y voló al cielo. Su sepulcro fue un centro de culto y peregrinación en la antigüedad. Devoción: Es Patrona de Mérida y de varias ciudades y localidades españolas. Su historia se hermanó con la de otra mártir del mismo nombre, Santa Eulalia de Barcelona. Es una de las santas más queridas y su culto está documentado desde el siglo IV.

Nuestra Señora de Loreto, Patrona de la Aviación

La Iglesia Universal también celebra hoy la festividad de la Virgen de Loreto, una advocación de gran significado:

La devoción se basa en la creencia del traslado milagroso de la (donde la Virgen María recibió la Anunciación) a la ciudad de Loreto, Italia, ocurrido el 10 de diciembre de 1294. Patronazgo Aéreo: La leyenda de este «vuelo» de la casa por ángeles llevó al Papa Benedicto XV a declarar a Nuestra Señora de Loreto Patrona Universal de la Aviación en 1920.

Otros santos que se celebran el 10 de diciembre

Además de la memoria de Santa Eulalia, en esta jornada la Iglesia Católica también recuerda la onomástica de otras figuras:

San Gregorio III, Papa: Pontífice de origen sirio del siglo VIII, conocido por su oposición a la iconoclastia y por ser el último Papa en pedir la confirmación imperial antes de su consagración.

Pontífice de origen sirio del siglo VIII, conocido por su oposición a la iconoclastia y por ser el último Papa en pedir la confirmación imperial antes de su consagración. San Edmundo Gennings, presbítero y mártir.

San Mauro, mártir.

Beatos