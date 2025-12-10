Los padres de Sharit, una de las dos adolescentes encontradas sin vida en un parque de Jaén el pasado 30 de noviembre, han emitido un comunicado solicitando «el máximo rigor y profundidad» en la investigación policial y judicial. Además de reclamar más seguridad e iluminación en parques públicos, instan a las instituciones a dar una respuesta urgente ante la «evidente falta de iluminación y seguridad en la zona» y la crisis de salud mental entre los jóvenes.

La tragedia que rodea la muerte de dos adolescentes de 16 años en Jaén sigue generando peticiones de actuación por parte de las familias. Los padres de Sharit, Alexsander Guavita y Claudia Londoño, han hecho pública una nota en la que expresan su dolor y exigen acciones concretas a las autoridades.

Exigencia de investigación exhaustiva

Desde el inicio de los hechos, los familiares han mantenido su convicción de que las circunstancias del fallecimiento «deben ser investigadas con el máximo rigor y profundidad».

El comunicado rechaza que el caso sea catalogado como un suceso aislado, catalogándolo como una «alerta social que requiere una investigación exhaustiva de todas las circunstancias”. La familia ha ofrecido su «absoluta y total disposición a la colaboración» con las autoridades, brindando «pruebas y antecedentes necesarios» para el «esclarecimiento cabal de los hechos».

Alarma social por seguridad y salud mental

Más allá de la investigación criminal, los padres han señalado dos problemas sociales urgentes que, a su juicio, rodearon la tragedia:

Seguridad en parques: La familia subraya la «evidente falta de iluminación y seguridad en la zona» donde se hallaron los cuerpos, una situación que, aseguran, no facilitó la rápida intervención policial. Cuestionan la falta de inversión en cámaras de vigilancia y seguridad en los parques públicos de Jaén, considerados «puntos neurálgicos». Salud mental juvenil: La nota lanza una advertencia a la sociedad y las instituciones: “Algo grave está ocurriendo con la salud mental y la seguridad de nuestros jóvenes, y como sociedad, debemos afrontarlo con la máxima seriedad”. Los padres reclaman una «respuesta coordinada y urgente» ante la reciente cadena de sucesos.

Pésame y disculpas a la otra familia

El comunicado incluye una mención directa a la familia de la otra menor fallecida. Los padres de Sharit expresan su pésame y ofrecen disculpas «por cualquier comentario que haya podido sonar desconsiderado o añadir más sufrimiento a su tragedia” en declaraciones iniciales.

Ambas familias, según el texto, comparten un dolor de igual valor y están unidas por «la necesidad de conocer la verdad y de asegurar que se tomen medidas para evitar que tragedias como estas vuelvan a ocurrir”.

Finalmente, la familia solicita a los medios que centren su atención en la investigación oficial y en la búsqueda de soluciones a esta alarma social, y que no se alimenten polémicas.