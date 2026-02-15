El santoral católico conmemora hoy, 16 de febrero, a Santa Juliana de Nicomedia, una de las mártires más célebres de la Iglesia primitiva, cuya historia simboliza la resistencia inquebrantable de la fe frente a las presiones del poder y la familia.

Santa Juliana de Nicomedia, virgen y mártir

Juliana vivió a finales del siglo III en Nicomedia (actual Turquía). Hija de un ilustre pagano, se convirtió al cristianismo en secreto, entregando su vida a Dios en un entorno hostil.

El Conflicto de Fe: Su padre la prometió en matrimonio con el prefecto Eleusio. Juliana puso como condición que él se hiciera cristiano para casarse. Ante la negativa y la furia de su prometido y su padre, fue denunciada y llevada ante los tribunales.

Vencer al Tentador: La tradición cuenta que, mientras estaba en prisión, se le apareció el demonio disfrazado de ángel de luz para persuadirla de que sacrificara a los dioses paganos. Juliana, mediante la oración, lo descubrió y lo venció, simbolizando el triunfo sobre la tentación.

Martirio: Tras sobrevivir a tormentos con fuego y plomo derretido, fue decapitada en el año 304. Sus reliquias fueron trasladadas posteriormente a Italia y España (donde dieron nombre a la villa de Santillana del Mar ).

Patronazgo: Es invocada por las mujeres embarazadas y es patrona de la ciudad de Santillana del Mar en Cantabria.

Otros santos que se celebran el 16 de febrero

Junto a la mártir de Nicomedia, la Iglesia recuerda hoy a:

San Elías, San Jeremías y compañeros, mártires: Un grupo de cinco egipcios que en el siglo IV fueron a visitar a los confesores de la fe condenados a las minas de Cilicia. Al ser capturados, confesaron valientemente ser cristianos y fueron ejecutados en Cesarea de Palestina.

San Maruta de Mesopotamia, obispo: Pastor del siglo V que recopiló las actas de los mártires de Persia. Fue un gran diplomático que logró establecer la paz entre el Imperio Bizantino y el Persa, reconstruyendo las iglesias destruidas.

San Onésimo: Se cree que es el esclavo por quien San Pablo intercedió en su Carta a Filemón. Según la tradición, tras ser liberado, se convirtió en obispo de Éfeso y murió mártir en Roma.

San Honesto de Nimes: Sacerdote del siglo III discípulo de San Saturnino de Tolosa. Fue enviado a evangelizar Navarra (España) y es considerado el apóstol de la ciudad de Pamplona .

Sacerdote del siglo III discípulo de San Saturnino de Tolosa. Fue enviado a evangelizar Navarra (España) y es considerado el apóstol de la ciudad de . Santa Filipa Mareri: Considerada la «segunda Clara», fue una noble italiana del siglo XIII que fundó el primer monasterio de clarisas en el Reino de Nápoles.

Beatos