Consulte los números premiados en los sorteos de la ONCE celebrados hoy. El Sueldazo ha repartido su premio principal de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado, además de los cuatro sueldos adicionales.

La jornada de este domingo, 15 de febrero de 2026, ha dejado una nueva lista de afortunados en los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Tanto el Sueldazo de fin de semana como el Super Once han arrojado sus combinaciones ganadoras, repartiendo premios por toda la geografía española.

El Sueldazo de la ONCE

El premio principal del Sueldazo, que consiste en 5.000 euros al mes durante dos décadas más un pago único de 300.000 euros, ha correspondido al siguiente número:

• Número premiado: 41343

• Serie: 021

Premios adicionales (2.000€ al mes durante 10 años)

Además del premio mayor, se han realizado cuatro extracciones adicionales, cada una premiada con un sueldo de 2.000 euros mensuales durante una década:

• Número: 38377, Serie: 019

• Número: 36244, Serie: 013

• Número: 11475, Serie: 008

• Número: 85026, Serie: 046

Aquellos cupones que coincidan con los números de cinco cifras de cualquiera de estas extracciones, pero no con la serie, reciben un premio de consolación de 400 euros.

Super Once

El sorteo diario del Super Once, basado en una matriz de 80 números de los cuales se extraen 20, ha dejado la siguiente combinación ganadora para hoy domingo:

04, 08, 09, 15, 19, 29, 31, 35, 36, 44, 53, 55, 63, 65, 69, 70, 77, 78, 83 y 85

Los participantes en este juego optan a diferentes cuantías según el tipo de apuesta realizada (de 5 a 11 números elegidos) y el número de aciertos obtenidos sobre la combinación de 20 cifras.

Esta información tiene carácter meramente informativo. No nos responsabilizamos de posibles errores u omisiones en los datos publicados. La única lista oficial y vinculante es la que proporciona la ONCE.

