Casi todas las capitales andaluzas han actualizado o están en proceso de renovar sus ordenanzas municipales para regular los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Las nuevas normas establecen edades mínimas de entre 15 y 16 años, el uso obligatorio del casco en la mayoría de los casos y sanciones económicas más severas que ya alcanzan el medio millar de euros.

La movilidad urbana en Andalucía atraviesa un proceso de cambio profundo. Entre finales de 2025 y el primer semestre de 2026, la mayoría de las capitales de provincia han endurecido las reglas para los patinetes eléctricos. El objetivo es claro: reducir la siniestralidad y organizar el flujo circulatorio en las zonas céntricas. Actualmente, la velocidad máxima permitida se ha unificado en 25 km/h, se prohíbe el uso de auriculares y el estacionamiento en aceras es cada vez más restrictivo.

Almería y Sevilla: Las normativas más recientes

Almería se sitúa a la vanguardia con la ordenanza aprobada el pasado 10 de febrero. Es la regulación más actual del territorio andaluz y establece puntos muy específicos, como una edad mínima de 16 años (que baja a los 15 si se posee permiso de ciclomotor). Además, destaca la obligatoriedad de portar un banderín con mástil para aquellos conductores que, junto a su vehículo, no superen los 1,5 metros de altura. Las sanciones en la ciudad ya alcanzan los 500 euros por no portar el certificado de circulación.

Por su parte, Sevilla actualizó su texto en diciembre de 2025. La capital hispalense ha elevado sus multas máximas de 400 a 500 euros y prohíbe tajantemente la circulación por aceras y zonas peatonales. En Sevilla, el uso de chaleco reflectante y casco homologado es ya una obligación ineludible para todos los usuarios.

Un mapa de restricciones en constante actualización

El endurecimiento de las normas es una constante en toda la comunidad, aunque con ligeros matices locales. En Málaga, la regulación vigente desde finales de 2024 también fija el límite de edad en los 16 años y las multas en 500 euros. En cambio, ciudades como Cádiz, Córdoba y Granada mantienen el mínimo de edad en los 15 años.

Mientras Granada y Jaén se rigen actualmente por la normativa estatal de la DGT a la espera de aprobar sus propios textos definitivos, otras ciudades como Huelva prevén aprobar su nueva ordenanza a finales de este mismo mes. La capital onubense será la única donde la sanción máxima sea algo más laxa, quedándose en los 400 euros, frente a los 500 del resto de las capitales.

Prohibiciones comunes y seguridad vial

A pesar de las diferencias municipales, existe un consenso andaluz en considerar a los VMP como vehículos unipersonales. Circular con un pasajero, llevar animales o portar carga indebida conlleva multas que oscilan entre los 100 y los 200 euros en la mayoría de las provincias.

Asimismo, se prohíbe de forma generalizada el uso de auriculares, el uso del teléfono móvil mientras se conduce y la circulación bajo los efectos del alcohol o las drogas. En cuanto a las zonas de tránsito, la norma general expulsa a los patinetes de las aceras y zonas peatonales, limitando su presencia exclusivamente a la calzada y a los carriles bici.