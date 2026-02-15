La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo ha sido revelada. Compruebe si su boleto ha resultado agraciado con los números de la suerte en uno de los juegos de azar más populares de España.

Este domingo, 15 de febrero de 2026, se ha celebrado un nuevo sorteo de la Bonoloto, el juego gestionado por Loterías y Apuestas del Estado que destina el 55% de su recaudación a premios. Los bombos han dictaminado la siguiente combinación de números para la jornada de hoy:

Combinación ganadora

2, 3, 8, 22, 32 y 49

• Número complementario: 24

• Reintegro: 0

Cómo funciona el sorteo y modalidades de juego

La Bonoloto se caracteriza por ser uno de los sorteos más económicos y accesibles en España, con un coste de 0,50 euros por apuesta. Para participar, el jugador debe seleccionar 6 números en una tabla que va del 1 al 49. Existen dos modalidades principales de participación:

• Apuesta simple: Se pueden realizar entre 1 y 8 apuestas por boleto, eligiendo 6 números en cada una. Es obligatorio validar al menos dos apuestas (un euro) para que el boleto sea aceptado.

• Apuesta múltiple: Permite seleccionar hasta un máximo de 11 números, lo que aumenta exponencialmente las probabilidades de acierto, aunque también eleva el coste total de la apuesta.

Además, los jugadores tienen la opción de participar en el sorteo diario o utilizar la misma combinación para el resto de los sorteos de la semana mediante el formato semanal.

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la transcripción de los resultados. La única lista oficial y vinculante es la que facilita la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

