La combinación ganadora del sorteo del Gordo de la Primitiva ya ha sido extraída. Compruebe los números premiados y el número clave de esta jornada dominical para saber si su boleto ha resultado agraciado.

Este domingo, 15 de febrero de 2026, se ha celebrado en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid una nueva edición de El Gordo de la Primitiva. Este sorteo semanal, que destaca por ofrecer importantes botes acumulados, ha arrojado los siguientes resultados:

Combinación ganadora

19, 21, 27, 46 y 51

• Número clave (reintegro): 2

Cómo se juega al Gordo de la Primitiva

El sistema de juego es sencillo pero ofrece múltiples posibilidades de premio. Los participantes deben completar sus boletos bajo las siguientes premisas:

• Apuesta sencilla: Se seleccionan 5 números de una primera matriz (del 1 al 54) y 1 número clave de una segunda matriz (del 0 al 9). Para obtener el premio de primera categoría, es necesario acertar la combinación completa de cinco números más la clave.

• Apuestas múltiples: El boleto permite marcar de 6 a 11 casillas en la matriz de pronósticos, lo que genera entre 6 y 462 apuestas diferentes en un mismo resguardo, aumentando así las probabilidades de éxito.

• El reintegro: Acertar el número clave otorga siempre el derecho al reintegro del importe de la apuesta, independientemente de si se han acertado o no los números de la combinación principal.

Esta información es meramente comunicativa y carece de valor contractual. No nos responsabilizamos de posibles errores o erratas en la publicación de los números. La única lista oficial y válida es la facilitada por la sociedad