Antena 3 emitió este miércoles una nueva entrega de Mask Singer: adivina quién canta, en la que dos nuevos famosos tuvieron que quitarse la máscara. La gala dejó una doble sorpresa: la actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo fue descubierta bajo Planta Carnívora, mientras que el periodista deportivo Tomás Roncero se escondía tras Bocata de Calamares.

Después de las expulsiones de Samantha Fox y Trancas y Barrancas en la gala anterior, el programa continuó avanzando en su quinta edición con una noche marcada por las actuaciones del grupo B y la llegada de nuevas máscaras comodín, las conocidas como Wild Cards.

La primera parte de la noche estuvo protagonizada por Jirafa, Clavel, Bocata de Calamares y Pizza, que volvieron al escenario para intentar clasificarse para la siguiente fase. Solo tres de ellas podían continuar en el concurso, por lo que una debía revelar su identidad al final del bloque.

Pizza abrió la ronda con una versión de “Voyage Voyage”, de Kate Ryan. Tras su actuación, los investigadores comenzaron a lanzar sus apuestas. Boris Izaguirre apuntó a María Dueñas, Juan y Medio pensó en Sonsoles Ónega, Ana Milán apostó por Cristina Pardo y Ruth Lorenzo se decantó por Almudena Ariza.

Después llegó el turno de Clavel, que interpretó “Wrecking Ball”, de Miley Cyrus. Ruth Lorenzo creyó tener clara su identidad y pulsó el Delatador asegurando que era Rosa López, pero falló y perdió dos puntos. Boris Izaguirre apostó por Rosario Flores, Juan y Medio señaló a Rosalía y Ana Milán pensó en Verdeliss.

Bocata de Calamares fue el siguiente en actuar con “Princesas”, de Pereza. Ana Milán creyó que podía tratarse de Juan del Val, mientras que Boris Izaguirre apostó por Iker Casillas. Ruth Lorenzo y Juan y Medio coincidieron al señalar a David Bustamante.

La última máscara del grupo en subirse al escenario fue Jirafa, que cantó “No puedo vivir sin ti”, de Los Ronaldos. Juan y Medio insistió en que podía ser Jorge Cadaval, Ana Milán apostó por Paco León, Ruth Lorenzo defendió que era Edu Soto y Boris Izaguirre mencionó a Antonio Orozco.

Tras las votaciones, el público decidió que la máscara que debía abandonar el concurso era Bocata de Calamares. Bajo el disfraz apareció Tomás Roncero, periodista deportivo y colaborador habitual de El Chiringuito de Jugones, provocando la sorpresa de los investigadores.

La segunda parte de la gala estuvo dedicada a la llegada de tres nuevas Wild Cards: Tortuga, Mejillón y Planta Carnívora. La primera en actuar fue Planta Carnívora, que interpretó “Madrid City”, de Ana Mena. Nada más verla y escucharla, Ana Milán aseguró que tenía claro que se trataba de Cayetana Guillén Cuervo, quien fue su cuñada.

El resto de investigadores no siguió la misma línea. Boris Izaguirre pensó en Paulina Rubio, Ruth Lorenzo apostó por Mónica Naranjo y Juan y Medio mencionó a Ana Mena.

Después actuó Tortuga con “Fiesta pagana”, de Mägo de Oz. Ana Milán señaló a Miguel Ángel Muñoz, Boris Izaguirre pensó en Moncho Borrajo, Juan y Medio apostó por Rappel y Ruth Lorenzo se decantó por Joaquín Sánchez.

La última máscara en presentarse fue Mejillón, que sorprendió con una versión de “Just Dance”, de Lady Gaga. Boris Izaguirre apostó por Mónica Pont, Ana Milán por Paula Badosa, Juan y Medio por Carolina Marín y Ruth Lorenzo por Eva González.

Finalmente, llegó el momento del “todo o nada” entre las nuevas máscaras. La menos votada fue Planta Carnívora, que tuvo que revelar su identidad nada más estrenarse en el concurso. Ana Milán acertó de pleno: bajo la máscara estaba Cayetana Guillén Cuervo, que se emocionó al tener que despedirse tan pronto del programa.

La cuarta gala de Mask Singer 5 dejó así dos nuevos desenmascaramientos y confirmó el buen olfato de Ana Milán, que fue la única investigadora capaz de identificar correctamente a una de las famosas ocultas de la noche.