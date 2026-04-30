Telecinco modificará su parrilla este viernes 1 de mayo con motivo del Día del Trabajo, festivo nacional. La cadena de Mediaset retirará de su programación varios de sus espacios habituales, como El tiempo justo y El diario de Jorge, mientras que mantendrá otros formatos como ¡Allá tú! y De Viernes.

La jornada festiva provocará cambios importantes en la programación de las principales cadenas. En el caso de Telecinco, la estrategia será mixta: algunos programas desaparecerán de la parrilla por el festivo, otros serán sustituidos por reposiciones y varios espacios se mantendrán con nuevas entregas.

Como suele ocurrir en días no laborables, Telecinco no emitirá su bloque matinal habitual. De esta forma, La mirada crítica, El programa de Ana Rosa y Vamos a ver quedarán fuera de la programación del viernes. En su lugar, la cadena apostará por reposiciones de Got Talent y El precio justo, además de una nueva entrega de Visto lo visto, el programa presentado por Verónica Dulanto.

Los cambios más destacados llegarán por la tarde. Telecinco retirará El tiempo justo, conducido por Joaquín Prat, y El diario de Jorge, presentado por Jorge Javier Vázquez. Ambos espacios dejarán su lugar a Fiesta, con Emma García, que esta semana ampliará su presencia en la parrilla.

Sin embargo, Fiesta no ocupará toda la tarde. A diferencia de otros festivos o fines de semana, el programa verá recortada su duración, ya que Telecinco mantendrá ¡Allá tú! a partir de las 20:00 horas con una nueva entrega. La cadena busca así reforzar la franja previa al informativo con el concurso presentado por Juanra Bonet, aprovechando además la ausencia de Pasapalabra en Antena 3.

La decisión llega en un momento en el que Fiesta atraviesa una etapa discreta en audiencias, mientras que ¡Allá tú! trata de consolidarse poco a poco en la última hora de la tarde. Con este movimiento, Mediaset combina entretenimiento en directo con concurso familiar para cubrir una jornada marcada por la alteración de la oferta televisiva.

Por la noche, Telecinco mantendrá su apuesta habitual de los viernes con una nueva entrega de De Viernes, el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. El espacio intentará aprovechar la ausencia de algunos competidores directos para reforzar su posición en el prime time con entrevistas a Isa Pantoja y Makoke.

Así queda la programación de Telecinco este viernes 1 de mayo

06:25 horas: Got Talent — reposiciones

11:00 horas: El precio justo — reposiciones

13:45 horas: Visto lo visto — nuevo programa

15:00 horas: Informativos Telecinco

15:30 horas: El desmarque Telecinco

15:45 horas: El Tiempo

16:00 horas: Fiesta

20:00 horas: ¡Allá tú! — nuevo programa

21:00 horas: Informativos Telecinco

21:30 horas: El desmarque Telecinco

21:40 horas: El Tiempo

21:45 horas: De Viernes — nuevo programa

Con estos cambios, Telecinco adapta su parrilla al festivo del 1 de mayo, pero evita desmontar por completo su programación. La cadena retira sus formatos diarios de mañana y tarde, refuerza el entretenimiento y mantiene sus principales bazas de última hora de la tarde y noche.