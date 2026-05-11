El santoral católico celebra hoy, 12 de mayo, a San Aquileo, mártir recordado por una antigua memoria cristiana. Su nombre aparece vinculado a la tradición de los mártires y al recuerdo litúrgico de quienes dieron testimonio hasta el final.

Este martes se vive la conmemoración dentro del ciclo habitual del calendario de santos, con una atención especial a la figura del mártir y al sentido de fidelidad que la Iglesia ha transmitido en su memoria. En la jornada, además, se celebran otras figuras y grupos de testigos de la fe, como San Cirilo de Mesia y compañeros mártires y Santa Domitila de Roma.

San Aquileo

Sobre San Aquileo se conserva la tradición de una memoria martirial que la liturgia y la piedad popular han ido manteniendo a lo largo del tiempo. La conmemoración del 12 de mayo lo sitúa en el marco de los santos mártires, un tipo de santidad que la Iglesia rememora con especial cuidado por su testimonio.

El rasgo que suele destacar la devoción es su coherencia: permanecer fiel aun cuando el cristiano es puesto a prueba. En este sentido, el recuerdo de San Aquileo conecta con la tradición de la Iglesia de valorar el martirio como testimonio público de fe.

Su legado espiritual se entiende, sobre todo, en la práctica de la oración y en la disposición a sostener la verdad cuando cuesta. Por eso, el nombre de San Aquileo invita a volver a lo esencial: la fidelidad a Cristo, expresada con firmeza y coherencia.

Otros santos que se celebran el 12 de mayo

San Cirilo de Mesia y compañeros mártires : grupo de mártires venerado por su testimonio en Mesia .

: grupo de mártires venerado por su testimonio en . Santo Domingo de la Calzada : santo asociado a la tradición del peregrino y a la vida cristiana en el camino.

: santo asociado a la tradición del y a la vida cristiana en el camino. Santa Domitila de Roma : mártir de la antigua Roma vinculada al recuerdo eclesial de los primeros siglos.

: mártir de la vinculada al recuerdo eclesial de los primeros siglos. San Epifanio de Salamina : obispo y pastor recordado por su papel en la vida de la Iglesia.

: y pastor recordado por su papel en la vida de la Iglesia. San Felipe de Agira : santo de Italia, venerado por la fortaleza de su testimonio cristiano.

: santo de Italia, venerado por la fortaleza de su testimonio cristiano. San Germán de Constantinopla : patriarca de Constantinopla, figura destacada en la historia eclesial oriental.

: de Constantinopla, figura destacada en la historia eclesial oriental. San Modoaldo de Tréveris : santo venerado con memoria ligada a Tréveris .

: santo venerado con memoria ligada a . San Nereo : mártir recordado junto con otros testigos de la fe en la tradición romana.

: mártir recordado junto con otros testigos de la fe en la tradición romana. San Pancracio de Roma : mártir romano, conocido por su temprana entrega al Evangelio.

: mártir romano, conocido por su temprana entrega al Evangelio. Santa Rictrudis de Marchiennes : santa vinculada a Marchiennes y a la vida monástica.

: santa vinculada a y a la vida monástica. Beato Álvaro del Portillo : beato de la vida eclesial moderna, asociado al trabajo pastoral y a la fidelidad.

: beato de la vida eclesial moderna, asociado al trabajo pastoral y a la fidelidad. Beata Imelda Lambertini : beata conocida por su juventud y por la intensidad de su vida espiritual.

: beata conocida por su y por la intensidad de su vida espiritual. Beata Juana de Portugal: beata portuguesa, recordada por su ejemplo de vida cristiana.

Tradiciones y memoria del 12 de mayo

En muchas comunidades, el 12 de mayo se vive con una práctica sencilla: dedicar un momento a la oración por los mártires y a la petición de fortaleza. Es una manera concreta de unir la jornada a la memoria de San Aquileo y de los demás testigos celebrados, manteniendo vivo el sentido del martirio como entrega fiel. También es habitual consultar el calendario local para adecuar la devoción al modo de cada diócesis, especialmente cuando se recuerdan figuras como San Epifanio de Salamina o San Germán de Constantinopla.