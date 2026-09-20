21 de septiembre: el santoral católico celebra a San Mateo, apóstol y evangelista, autor tradicional del Evangelio de Mateo.

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En Ceuta, la conmemoración está integrada en la vida parroquial local. La ciudad forma parte de la diócesis de Cádiz y Ceuta; en la ciudad, la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción es la sede episcopal donde se articulan buena parte de las celebraciones litúrgicas diocesanas.

San Mateo (apóstol y evangelista)

Las fuentes cristianas antiguas presentan a San Mateo como uno de los Doce Apóstoles de Jesús. La tradición eclesial atribuye a su nombre la autoría del Evangelio de Mateo, texto que ha marcado la predicación y la catequesis en la Iglesia latina.

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Como evangelista, su figura se asocia a la transmisión escrita del mensaje evangélico y a la enseñanza dirigida a las comunidades cristianas. En Ceuta, parroquias y comunidades religiosas recuerdan la festividad con celebraciones litúrgicas y lecturas del evangelio, que algunos fieles aprovechan para retomar la lectura del texto atribuido a Mateo.

Otros santos que se celebran el 21 de septiembre

San Pánfilo de Roma : mártir cristiano de la antigua Roma, sepultado en la Vía Salaria .

: mártir cristiano de la antigua Roma, sepultado en la . San Alejandro de Baccano : mártir cristiano venerado en Baccano , cerca de Roma.

: mártir cristiano venerado en , cerca de Roma. Santos Eusebio, Nestabi y Zenón de Gaza : mártires, tres hermanos cristianos martirizados en Gaza durante el siglo IV .

: mártires, tres hermanos cristianos martirizados en durante el . San Gerulfo de Tronchiennes : mártir, joven cristiano venerado en la región de Flandes .

: mártir, joven cristiano venerado en la región de . Santos Francisco Jaccard y Tomás Trần Văn Thiện : mártires, misionero y seminarista martirizados en Vietnam en 1838 .

: mártires, misionero y seminarista martirizados en en . Santos Lorenzo Imbert, Pedro Maubant y Jacobo Chastan: mártires, obispo y sacerdotes misioneros martirizados en Corea en 1839.

Significado litúrgico y devocional

La memoria de San Mateo el 21 de septiembre sirve para centrar la oración y la catequesis en los pasajes del evangelio atribuido a él. En el santoral aparecen también varios mártires de distintos lugares y épocas, lo que refleja la diversidad histórica de las conmemoraciones.

Fuentes: según listados tradicionales del santoral y referencias hagiográficas, la atribución de San Mateo como autor del Evangelio de Mateo es la interpretación más extendida.

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