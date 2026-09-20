21 de septiembre: el santoral católico celebra a San Mateo, apóstol y evangelista, autor tradicional del Evangelio de Mateo.
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En Ceuta, la conmemoración está integrada en la vida parroquial local. La ciudad forma parte de la diócesis de Cádiz y Ceuta; en la ciudad, la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción es la sede episcopal donde se articulan buena parte de las celebraciones litúrgicas diocesanas.
San Mateo (apóstol y evangelista)
Las fuentes cristianas antiguas presentan a San Mateo como uno de los Doce Apóstoles de Jesús. La tradición eclesial atribuye a su nombre la autoría del Evangelio de Mateo, texto que ha marcado la predicación y la catequesis en la Iglesia latina.
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Como evangelista, su figura se asocia a la transmisión escrita del mensaje evangélico y a la enseñanza dirigida a las comunidades cristianas. En Ceuta, parroquias y comunidades religiosas recuerdan la festividad con celebraciones litúrgicas y lecturas del evangelio, que algunos fieles aprovechan para retomar la lectura del texto atribuido a Mateo.
Otros santos que se celebran el 21 de septiembre
- San Pánfilo de Roma: mártir cristiano de la antigua Roma, sepultado en la Vía Salaria.
- San Alejandro de Baccano: mártir cristiano venerado en Baccano, cerca de Roma.
- Santos Eusebio, Nestabi y Zenón de Gaza: mártires, tres hermanos cristianos martirizados en Gaza durante el siglo IV.
- San Gerulfo de Tronchiennes: mártir, joven cristiano venerado en la región de Flandes.
- Santos Francisco Jaccard y Tomás Trần Văn Thiện: mártires, misionero y seminarista martirizados en Vietnam en 1838.
- Santos Lorenzo Imbert, Pedro Maubant y Jacobo Chastan: mártires, obispo y sacerdotes misioneros martirizados en Corea en 1839.
Significado litúrgico y devocional
La memoria de San Mateo el 21 de septiembre sirve para centrar la oración y la catequesis en los pasajes del evangelio atribuido a él. En el santoral aparecen también varios mártires de distintos lugares y épocas, lo que refleja la diversidad histórica de las conmemoraciones.
Fuentes: según listados tradicionales del santoral y referencias hagiográficas, la atribución de San Mateo como autor del Evangelio de Mateo es la interpretación más extendida.