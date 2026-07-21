El santoral católico celebra hoy, 22 de julio, a San Meneleo de Menat, un testigo de vida religiosa en el siglo VII. Su memoria se conserva vinculada a Menat, en el ámbito de la tradición monástica francesa.

Este miércoles coincide con una jornada especialmente rica en conmemoraciones: el calendario litúrgico reúne santos y beatos de épocas muy distintas, desde el siglo IV hasta el siglo XVIII, con figuras de la antigüedad cristiana y también de la historia religiosa medieval y moderna.

San Meneleo de Menat

San Meneleo de Menat aparece en la tradición de santos del siglo VII relacionada con el territorio de Francia. Su nombre está asociado al lugar de Menat, donde la vida monástica tuvo un papel relevante en la conservación de la memoria cristiana.

En el contexto de la época, la santidad se expresa con frecuencia a través de la constancia y la dedicación a la vida religiosa: el monacato no era solo una forma de retiro, sino también un modo de servicio, formación y disciplina interior.

La celebración de San Meneleo invita a fijarse en cómo, incluso en los siglos tempranos, la Iglesia fue reconociendo testigos concretos de santidad en lugares determinados, con nombres y tradiciones vinculadas a comunidades específicas.

Como ocurre con otros santos de los primeros siglos medievales, el rasgo más seguro que se transmite es su carácter de santo monástico del s. VII y su asociación con Menat, donde su memoria siguió viva en la devoción local.

Otros santos que se celebran el 22 de julio

San Platón de Ancira : obispo del siglo IV , vinculado a Ancira (Ankara), destacado en la tradición de confesores/defensores de la fe.

: obispo del , vinculado a (Ankara), destacado en la tradición de confesores/defensores de la fe. San Vandregisilo de Fontenelle : abad del siglo VII relacionado con Fontenelle , ejemplo de vida monástica en la Francia medieval.

: abad del relacionado con , ejemplo de vida monástica en la Francia medieval. Beato Agustín Fangi : beato del siglo XV , figura de la historia cristiana posterior, recordado por su testimonio.

: beato del , figura de la historia cristiana posterior, recordado por su testimonio. San Cirilo de Antioquía : obispo del siglo IV de Antioquía , importante por el papel que ocupó en los debates eclesiales de su tiempo.

: obispo del de , importante por el papel que ocupó en los debates eclesiales de su tiempo. San Anastasio de Suania : santo del siglo VII asociado a Suania , recordado por su coherencia cristiana en el mundo oriental.

: santo del asociado a , recordado por su coherencia cristiana en el mundo oriental. San Jerónimo de Pavía : santo del siglo VIII con memoria vinculada a la ciudad de Pavía .

: santo del con memoria vinculada a . San Gualterio de Lodi : santo del siglo XIII ligado a Lodi , recordado en la tradición local italiana.

: santo del ligado a , recordado en la tradición local italiana. Beato Jacobo Lombardie: beato del siglo XVIII, cuya memoria se conserva en el santoral por su testimonio cristiano.

Significado litúrgico del 22 de julio

En una fecha como el 22 de julio, el valor del día suele sentirse en la variedad: conviven santos y beatos de siglos IV, VII, VIII, XIII, XV y XVIII. Para muchos fieles, esta pluralidad ayuda a entender la continuidad de la vida cristiana en obispos, abades y testigos de distintos contextos, desde Antioquía y Ancira hasta centros monásticos y ciudades de Italia y Francia.