El santoral católico de este lunes 27 de abril recuerda de manera especial a Nuestra Señora de Montserrat, una de las advocaciones marianas más veneradas en España y patrona de Cataluña. La festividad tiene una importancia particular en el Monasterio de Montserrat, donde cada 27 de abril se celebra la fiesta de la Virgen, también conocida popularmente como “La Moreneta”.

La jornada tiene un marcado acento mariano en el calendario religioso español. La Virgen de Montserrat ocupa un lugar destacado en la devoción popular catalana y en la tradición católica del país. Según recoge la Archidiócesis de Madrid, el santoral de este día incluye a Nuestra Señora de Montserrat, junto a otros santos como Pedro Armengol, Santa Zita, Tertuliano, Antimo, Teófilo, Juan, Anastasio II, Cástor, Esteban, Zósimo y Teodoro, entre otros.

Además de la festividad de Montserrat, la Iglesia recuerda hoy a San Simeón, obispo de Jerusalén y mártir. Según Vatican News, San Simeón fue uno de los primeros responsables de la comunidad cristiana de Jerusalén y es presentado por la tradición como sucesor de Santiago el Menor. Su figura está ligada a los primeros tiempos del cristianismo y al testimonio de fe de las comunidades perseguidas.

También se conmemora a Santa Zita de Lucca, virgen, una santa italiana del siglo XIII muy venerada por su humildad, su vida de servicio y su caridad con los pobres. La tradición la reconoce como patrona de las empleadas del hogar y del servicio doméstico, una devoción que se mantiene viva en distintos lugares del mundo católico.

Santos que se celebran el 27 de abril

En el santoral de este día figuran:

Nuestra Señora de Montserrat, patrona de Cataluña.

San Simeón, obispo de Jerusalén y mártir.

Santa Zita de Lucca, virgen.

San Pedro Armengol, confesor.

San Tertuliano, obispo.

San Antimo, obispo.

San Teófilo, obispo.

San Juan, obispo.

San Anastasio II, papa.

San Cástor, mártir.

San Esteban, mártir.

San Zósimo, monje.

San Teodoro, abad.

A quién felicitar hoy

Este 27 de abril se puede felicitar especialmente a quienes se llamen Montserrat, Monse, Zita, Simeón, Pedro, Anastasio, Teodoro, Esteban, Cástor, Antimo, Teófilo o Juan.

En España, la celebración más destacada del día es la de Nuestra Señora de Montserrat, una fiesta de fuerte arraigo religioso, cultural e histórico, especialmente en Cataluña, donde la devoción a la Moreneta forma parte de la identidad espiritual de numerosas generaciones.