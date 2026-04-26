La jornada 32 de LaLiga EA Sports 2025-26 entra en su tramo final con varios resultados clave en la pelea por el título, Europa y la permanencia. El Barcelona dio otro paso importante tras ganar al Getafe, el Real Madrid se dejó dos puntos ante el Betis y el Sevilla queda muy tocado después de caer en el descuento frente a Osasuna.

La jornada comenzó el viernes 24 de abril con el Betis – Real Madrid y se prolonga hasta el lunes 27, cuando se disputará el Espanyol – Levante a las 21:00 horas. Este domingo también queda por completarse el Villarreal – Celta, programado a las 21:00 horas en el Estadio de la Cerámica.

Resultados de la jornada 32 de LaLiga EA Sports

Betis 1-1 Real Madrid

El Real Madrid volvió a dejarse puntos en LaLiga tras empatar en La Cartuja. Vinicius adelantó al conjunto blanco en la primera parte, pero Héctor Bellerín empató en el tiempo añadido para dar un punto de mucho valor al Betis.

Alavés 2-1 Mallorca

El Alavés logró una victoria fundamental en la lucha por la permanencia. El Mallorca se adelantó con un gol de Jan Virgili, pero Toni Martínez firmó un doblete en la segunda parte para remontar el partido en Mendizorroza.

Getafe 0-2 Barcelona

El Barcelona no falló en el Coliseum y se llevó tres puntos muy importantes en la pelea por el título. Los goles de Fermín y Rashford dieron la victoria al equipo azulgrana, que refuerza su ventaja en la parte alta de la clasificación.

Valencia 2-1 Girona

El Valencia consiguió un triunfo clave en Mestalla ante un rival directo como el Girona. Ramazani y Sadiq marcaron para el conjunto local, mientras que Joel Roca recortó distancias para el equipo catalán.

Atlético de Madrid 3-2 Athletic Club

El Atlético de Madrid se impuso al Athletic Club en un duelo intenso en el Metropolitano. Los rojiblancos remontaron con goles de Griezmann y Sörloth, autor de un doblete, incluido el tanto decisivo en el tiempo añadido.

Rayo Vallecano 3-3 Real Sociedad

Partidazo en Vallecas entre Rayo Vallecano y Real Sociedad, con empate a tres y mucha polémica. Oyarzabal firmó un doblete para el conjunto donostiarra, mientras que el Rayo rescató un punto en el tramo final con goles de Lejeune y Alemão.

Real Oviedo 1-2 Elche

El Elche conquistó el Carlos Tartiere con una victoria de enorme valor. Pedro Bigas y Gonzalo Villar marcaron en la primera parte para los ilicitanos, mientras que Ilyas Chaira recortó distancias para el Oviedo en la segunda mitad.

Osasuna 2-1 Sevilla

El Sevilla sufrió una derrota muy dura en El Sadar. Neal Maupay adelantó al equipo andaluz, pero Raúl García de Haro empató en la recta final y Catena firmó el 2-1 en el descuento para dar la victoria a Osasuna.

Partidos pendientes de la jornada 32

Villarreal – Celta

Domingo 26 de abril, 21:00 horas, Estadio de la Cerámica.

Espanyol – Levante

Lunes 27 de abril, 21:00 horas, RCDE Stadium.

La jornada 32 de LaLiga todavía no está cerrada, pero ya ha dejado varios movimientos importantes. El Barcelona sale reforzado, el Real Madrid queda más lejos, el Atlético suma una victoria de prestigio y la zona baja se aprieta con los triunfos de Alavés, Valencia, Elche y Osasuna.