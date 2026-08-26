27 de agosto: el santoral conmemora a Santa Mónica, madre de san Agustín, fallecida en torno al año 387.
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Mónica vivió en el África tardorromana, en el entorno de Cartago, y su figura llega a nosotros ligada sobre todo a la conversión de su hijo. Su recuerdo en Occidente se fija en el año 387 y la tradición la presenta como ejemplo de constancia en la oración y acompañamiento familiar.
Santa Mónica (387)
La biografía tradicional subraya dos rasgos: la perseverancia en la oración y el testimonio en la vida doméstica. Según las fuentes hagiográficas, Mónica no ejerció cargos eclesiales, pero influyó decisivamente en la vida espiritual de san Agustín mediante la paciencia y el consuelo.
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Vinculada al contexto social y religioso de Cartago, su figura simboliza la intercesión materna en procesos largos y difíciles. La memoria litúrgica occidental conserva el año 387 como referencia del final de su vida y el punto desde el que se difunde su veneración.
Otros santos que se celebran el 27 de agosto
- San Rufo de Capua, mártir (s. III/IV): tradición martirial vinculada a la persecución de los primeros siglos.
- Santos Marcelino, Mannea, Juan, Serapio y Pedro de Tomis, mártires (c. s. IV): grupo de mártires asociado a Tomis (actual Constanza).
- San Narno de Bergamo, obispo (s. IV): figura episcopal recordada en la tradición de Bergamo.
- San Poemeno de la Tebaida, abad (s. IV/V): abad del ámbito monástico en la Tebaida.
- San Licerio de Couserans, obispo (c. 540): obispo en el entorno de Couserans, en época temprana medieval.
- San Cesáreo de Arlés, obispo (542): obispo de Arlés asociado a la vida pastoral del siglo VI.
- San Juan de Pavía, obispo (825): obispo en Pavía a comienzos del siglo IX.
- San Gebardo de Constanza, obispo (995): obispo recordado en Constanza hacia finales del siglo X.
- San Guarino de Sión, obispo (1150): obispo vinculado a Sión.
- San Amadeo de Lausana, obispo (1159): obispo de Lausana en el siglo XII.
- Beato Ángel Conti, presbítero (1312): presbítero cuya memoria se mantiene en el calendario por su fidelidad hasta el siglo XIV.
- Beato Rogerio Cadwalador, presbítero y mártir (1610): presbítero que culmina su testimonio en el martirio de 1610.
- San David Lewis, presbítero y mártir (1679): presbítero martirizado en el siglo XVII.
- Beato Domingo de la Madre de Dios Barberi, presbítero (1849): presbítero recordado con memoria en el siglo XIX.
- Beato Fernando González Añón, presbítero y mártir (1936): testigo cristiano que muere en 1936 en el martirio.
- Beato Raimundo Martí Soriano, presbítero y mártir (1936): presbítero martirizado junto al tiempo de 1936.
- Beata María Pilar Izquierdo Albero, virgen (1945): virgen cuyo recuerdo se mantiene por su vida consagrada y fidelidad.
Devoción popular y tradición de oración para el día de Santa Mónica
En diversas comunidades se invoca a Santa Mónica en oraciones por los hijos y por quienes buscan retomar la fe. La devoción la presenta como modelo de paciencia y esperanza, no como garantía de respuestas inmediatas.