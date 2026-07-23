El santoral católico celebra hoy, 24 de julio, a San Francisco Solano, un misionero franciscano muy querido en el Nuevo Mundo. Su vida se recuerda por el trabajo evangelizador y por el impacto pastoral entre los pueblos.

Este viernes 24 de julio coincide con una jornada de memoria de la evangelización histórica, cuando la Iglesia dio especial relieve a los misioneros que anunciaron el Evangelio en territorios americanos. En el calendario también se suman otras conmemoraciones de santos, beatos y mártires.

San Francisco Solano

San Francisco Solano fue un fraile franciscano cuya misión se vinculó a las rutas de evangelización en el Nuevo Mundo. Su figura destaca por la dedicación constante a la predicación y por la cercanía con las comunidades donde ejerció su ministerio.

En la tradición religiosa, se le asocia especialmente con el impulso misionero en América, donde el testimonio de los religiosos resultó decisivo en la implantación de la fe cristiana. Se le recuerda como un fraile que acompañó, instruyó y sostuvo espiritualmente a quienes encontraba en su camino.

Además, San Francisco Solano es un nombre habitual en devociones relacionadas con los misioneros, y su celebración invita a valorar el empeño por anunciar la fe con perseverancia. La Iglesia lo presenta como ejemplo de trabajo apostólico y vida dedicada al servicio.

Su legado permanece en la memoria popular y litúrgica: se le honra con oraciones y con referencias a su labor evangelizadora, recordando que el anuncio cristiano se sostiene con constancia, oración y servicio.

Otros santos que se celebran el 24 de julio

San Balduíno de Rieti : santo relacionado con Rieti , figura de santidad en el contexto eclesial local.

: santo relacionado con , figura de santidad en el contexto eclesial local. San Charbel Makhluf : santo libanés, monje y ejemplo de vida ascética en el Oriente cristiano .

: santo libanés, y ejemplo de vida ascética en el . Santa Cunegunda de Hungría : reina de Hungría, asociada a la tradición de piedad y servicio al reino.

: de Hungría, asociada a la tradición de piedad y servicio al reino. San Declano de Ardmore : santo vinculado a Ardmore , recordado en la historia cristiana de Irlanda.

: santo vinculado a , recordado en la historia cristiana de Irlanda. San Estercacio de Mérida : santo relacionado con Mérida , figura de santidad en la tradición local.

: santo relacionado con , figura de santidad en la tradición local. Santa Eufrasia de Tebaida : santa de la Tebaida , figura de vida retirada y profunda espiritualidad en el ámbito monástico.

: santa de la , figura de vida retirada y profunda espiritualidad en el ámbito monástico. San Fantino el Viejo : santo de tradición antigua, recordado por la devoción popular en su comarca y época.

: santo de tradición antigua, recordado por la devoción popular en su comarca y época. San José Fernández (mártir): mártir recordado por su testimonio de fe.

(mártir): recordado por su testimonio de fe. San Juan Boste : santo cuyo recuerdo se mantiene en la tradición hagiográfica.

: santo cuyo recuerdo se mantiene en la tradición hagiográfica. San Meneo de Licia : santo asociado a Licia , venerado en la historia de la Iglesia oriental.

: santo asociado a , venerado en la historia de la Iglesia oriental. San Niceta de Licia : santo vinculado a Licia , con presencia en la memoria litúrgica.

: santo vinculado a , con presencia en la memoria litúrgica. Santa Sigolena de Albi : santa relacionada con Albi , venerada en la tradición local francesa.

: santa relacionada con , venerada en la tradición local francesa. Beato Antonio Torriani : beato de vida cristiana ejemplar, recordado en la historia de la Iglesia.

: beato de vida cristiana ejemplar, recordado en la historia de la Iglesia. Beata Cristina Admirable : beata conocida en la devoción por su testimonio espiritual.

: beata conocida en la devoción por su testimonio espiritual. Beato Javier Bordás Piferrer : beato cuyo recuerdo se asocia a la entrega apostólica y la fidelidad.

: beato cuyo recuerdo se asocia a la entrega apostólica y la fidelidad. Beato José Lambton : beato venerado por su testimonio cristiano en su contexto histórico.

: beato venerado por su testimonio cristiano en su contexto histórico. Beato Juan de Tossignano Tavelli : beato recordado por su trayectoria de vida eclesial.

: beato recordado por su trayectoria de vida eclesial. Beata Luisa de Saboya (1462-1503) : beata de la Casa de Saboya , con fechas tradicionales de su vida.

: beata de , con fechas tradicionales de su vida. Beata María de la Merced Prat : beata vinculada a la tradición de la Merced y al testimonio cristiano.

: beata vinculada a la tradición de la y al testimonio cristiano. Beato Modestino de Jesús y de María Mazzarell (s. XIX): beato del siglo XIX, recordado por su vida religiosa.

Significado litúrgico y devociones del 24 de julio

El 24 de julio es una fecha en la que el santoral concentra memorias de santos misioneros y de figuras vinculadas a la vida religiosa: por eso, en muchas comunidades es habitual dedicar el día a la oración por las misiones y por quienes sirven en parroquias y obras de evangelización. También es un buen momento para rezar a San Francisco Solano, recordando su dedicación como franciscano, y para mantener viva la memoria de los demás santos y beatos que se celebran en este día.