30 de septiembre: el santoral celebra a San Jerónimo, presbítero y Doctor de la Iglesia, responsable de la traducción al latín conocida como la Vulgata.

Lee tambien: Susana Abaitua y Maxi Iglesias abordan el problema de la vivienda en ‘El Hormiguero’: «Es una realidad muy triste»

San Jerónimo tradujo al latín gran parte de la Biblia; esa versión, la Vulgata, marcó la lectura y la enseñanza bíblica en la cristiandad occidental durante siglos. Según la tradición recogida en el santoral, murió en Belén hacia el año 420, y su figura permanece vinculada al estudio y la exégesis de las Sagradas Escrituras.

En Ceuta, la conmemoración de San Jerónimo suele integrarse en la liturgia de parroquias y comunidades católicas locales, con lecturas y oraciones centradas en el legado bíblico.

Lee tambien: San Roberto Belarmino: Cardenal jesuita, Doctor de la Iglesia | Santoral 17 de septiembre

San Jerónimo

Reconocido como Doctor de la Iglesia, Jerónimo dedicó gran parte de su vida a traducir y comentar los textos bíblicos. La autoridad histórica de la Vulgata se mantuvo en ámbitos eclesiales durante la Edad Media y la era moderna, condicionando traducciones y enseñanzas posteriores.

Otros santos que se celebran el 30 de septiembre

San Antonino de Piacenza : mártir cristiano, tradicionalmente vinculado a la Legión Tebana , venerado en Piacenza .

: mártir cristiano, tradicionalmente vinculado a la , venerado en . Santos Urso y Víctor de Soleure : mártires cristianos venerados en Soleura , asociados por la tradición a la Legión Tebana .

: mártires cristianos venerados en , asociados por la tradición a la . San Gregorio el Iluminador : obispo, evangelizador de Armenia y figura clave en la implantación del cristianismo.

: obispo, evangelizador de y figura clave en la implantación del cristianismo. Santa Eusebia de Marsella : virgen, vinculada a la tradición monástica de Marsella (f. c. 497 ).

: virgen, vinculada a la tradición monástica de (f. c. ). San Honorio de Cantorbery : obispo, misionero de origen romano en la evangelización de la Inglaterra anglosajona y arzobispo de Canterbury .

: obispo, misionero de origen romano en la evangelización de la y arzobispo de . San Simeón de Crépy : monje y eremita (f. 1082 ), noble francés que renunció a sus riquezas para dedicarse a la vida monástica.

: monje y eremita (f. ), noble francés que renunció a sus riquezas para dedicarse a la vida monástica. San Amado de Nusco : obispo (c. 1003-1093 ), primer obispo de Nusco , venerado por su atención a los necesitados.

: obispo (c. ), primer obispo de , venerado por su atención a los necesitados. San Ismidón de Die : obispo (f. 1115 ), vinculado al movimiento de reforma de la Iglesia medieval en su contexto.

: obispo (f. ), vinculado al movimiento de reforma de la Iglesia medieval en su contexto. Beata Felicia Meda : abadesa (1378-1444), religiosa clarisa con vida monástica en Milán y luego como abadesa.

: abadesa (1378-1444), religiosa clarisa con vida monástica en y luego como abadesa. Beato Juan Nicolás Cordier : presbítero y mártir (f. 1794 ), sacerdote jesuita francés muerto durante las persecuciones religiosas de la Revolución francesa .

: presbítero y mártir (f. ), sacerdote jesuita francés muerto durante las persecuciones religiosas de la . Beato Federico Albert : presbítero y fundador, sacerdote italiano dedicado a la educación y a la asistencia social, fundador de una congregación religiosa femenina.

: presbítero y fundador, sacerdote italiano dedicado a la educación y a la asistencia social, fundador de una congregación religiosa femenina. San Francisco de Borja: presbítero jesuita (1510-1572), noble español y virrey de Cataluña, que tras enviudar ingresó en la Compañía de Jesús y llegó a ser superior general.

Legado bíblico y memoria litúrgica de San Jerónimo

La festividad del 30 de septiembre recuerda el papel de Jerónimo en la transmisión de los textos bíblicos y su influencia en la tradición litúrgica occidental. En el contexto ceutí, la conmemoración suele servir para enfatizar la lectura y la interpretación de la Escritura en las comunidades parroquiales.

Te puede interesar