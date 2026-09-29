30 de septiembre: el santoral celebra a San Jerónimo, presbítero y Doctor de la Iglesia, responsable de la traducción al latín conocida como la Vulgata.
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San Jerónimo tradujo al latín gran parte de la Biblia; esa versión, la Vulgata, marcó la lectura y la enseñanza bíblica en la cristiandad occidental durante siglos. Según la tradición recogida en el santoral, murió en Belén hacia el año 420, y su figura permanece vinculada al estudio y la exégesis de las Sagradas Escrituras.
En Ceuta, la conmemoración de San Jerónimo suele integrarse en la liturgia de parroquias y comunidades católicas locales, con lecturas y oraciones centradas en el legado bíblico.
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San Jerónimo
Reconocido como Doctor de la Iglesia, Jerónimo dedicó gran parte de su vida a traducir y comentar los textos bíblicos. La autoridad histórica de la Vulgata se mantuvo en ámbitos eclesiales durante la Edad Media y la era moderna, condicionando traducciones y enseñanzas posteriores.
Otros santos que se celebran el 30 de septiembre
- San Antonino de Piacenza: mártir cristiano, tradicionalmente vinculado a la Legión Tebana, venerado en Piacenza.
- Santos Urso y Víctor de Soleure: mártires cristianos venerados en Soleura, asociados por la tradición a la Legión Tebana.
- San Gregorio el Iluminador: obispo, evangelizador de Armenia y figura clave en la implantación del cristianismo.
- Santa Eusebia de Marsella: virgen, vinculada a la tradición monástica de Marsella (f. c. 497).
- San Honorio de Cantorbery: obispo, misionero de origen romano en la evangelización de la Inglaterra anglosajona y arzobispo de Canterbury.
- San Simeón de Crépy: monje y eremita (f. 1082), noble francés que renunció a sus riquezas para dedicarse a la vida monástica.
- San Amado de Nusco: obispo (c. 1003-1093), primer obispo de Nusco, venerado por su atención a los necesitados.
- San Ismidón de Die: obispo (f. 1115), vinculado al movimiento de reforma de la Iglesia medieval en su contexto.
- Beata Felicia Meda: abadesa (1378-1444), religiosa clarisa con vida monástica en Milán y luego como abadesa.
- Beato Juan Nicolás Cordier: presbítero y mártir (f. 1794), sacerdote jesuita francés muerto durante las persecuciones religiosas de la Revolución francesa.
- Beato Federico Albert: presbítero y fundador, sacerdote italiano dedicado a la educación y a la asistencia social, fundador de una congregación religiosa femenina.
- San Francisco de Borja: presbítero jesuita (1510-1572), noble español y virrey de Cataluña, que tras enviudar ingresó en la Compañía de Jesús y llegó a ser superior general.
Legado bíblico y memoria litúrgica de San Jerónimo
La festividad del 30 de septiembre recuerda el papel de Jerónimo en la transmisión de los textos bíblicos y su influencia en la tradición litúrgica occidental. En el contexto ceutí, la conmemoración suele servir para enfatizar la lectura y la interpretación de la Escritura en las comunidades parroquiales.