La Iglesia Católica conmemora este 23 de abril la festividad de San Jorge de Suelli, obispo del siglo XI reconocido por su humildad, junto a otras figuras como San Adalberto de Praga.

El Santoral Cristiano celebra hoy, jueves 23 de abril de 2026, la festividad de San Jorge de Suelli, entre otras figuras relevantes de la cristiandad. Esta tradición, profundamente intrínseca en la cultura española, rinde homenaje a aquellas personas que dedicaron o entregaron su vida a la difusión de la fe cristiana.

San Jorge de Suelli, ejemplo de humildad y elocuencia

San Jorge de Suelli fue un obispo sardo nacido en Cagliari durante el siglo XI. A lo largo de su vida, se distinguió notablemente por su elocuencia al predicar la palabra de Dios y por una férrea defensa de la simplicidad franciscana. Su existencia estuvo marcada por la humildad y la devoción, virtudes que le valieron una gran fama en la comunidad religiosa de su época.

Su legado se vio fortalecido por los milagros que se le atribuían, consolidándolo como un hombre de profunda fe. San Jorge de Suelli falleció el 23 de abril de 1117, dejando una huella duradera que la Iglesia continúa honrando en el aniversario de su partida.

Otros santos que se celebran este 23 de abril

Debido a la extensa historia de la Iglesia Católica, el número de santos es muy elevado, lo que motiva que se celebren varias onomásticas en una misma jornada. Junto a San Jorge de Suelli, hoy también festejan su santo las personas llamadas:

• San Adalberto de Praga

• San Eulogio

• San Gerardo de Toul

• San Marolo de Milán

El Martirologio Romano: el origen de la tradición

Todos los nombres que componen el santoral de cada día se obtienen del Martirologio Romano, el catálogo oficial que sirve de referencia para la Iglesia. Este libro se actualiza de manera periódica por parte del Vaticano, incorporando nuevos nombres tras los procesos de canonización que se llevan a cabo.

Esta conmemoración diaria permite a los fieles recordar la vida de figuras ejemplares que, a través de los siglos, han servido de referente dentro de la fe cristiana. En este jueves 23 de abril de 2026, son muchos los que podrán celebrar su santo conforme a esta tradición histórica.