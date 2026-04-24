El tenista italiano inicia su andadura en la Caja Mágica este viernes, 24 de abril, frente al francés Benjamin Bonzi en un torneo que históricamente se le ha resistido.

Jannik Sinner, actual número 1 del mundo, debuta este viernes en el Mutua Madrid Open 2026 con el objetivo de romper su particular maleficio con la tierra batida de la capital española. El italiano se enfrenta en segunda ronda al francés Benjamin Bonzi, número 104 del ranking ATP, quien llega a esta cita tras superar una exigente primera ronda ante su compatriota Titouan Droguet en tres sets (6-7, 7-6, 6-4).

El historial entre ambos tenistas favorece claramente al jugador transalpino, que se ha impuesto en los tres enfrentamientos previos. El último precedente data del torneo de Rotterdam en 2023, mientras que su primer duelo tuvo lugar en Roland Garros 2020. Sinner llega a Madrid en un estado de forma excepcional, habiendo conquistado de forma consecutiva los Masters 1000 de Indian Wells, Miami y Montecarlo en lo que va de temporada.

El desafío de Madrid para Sinner

Pese a su dominio en el circuito, el Mutua Madrid Open es uno de los dos Masters 1000 —junto al de Italia— que todavía no figura en las vitrinas del italiano. Su techo en la Caja Mágica son los cuartos de final alcanzados en 2024, ronda en la que no pudo comparecer frente a Félix Auger-Aliassime debido a una lesión en la cadera. Tras haber rozado la gloria en Roma 2025, donde cayó en la final ante Carlos Alcaraz, Sinner busca ahora su primer título en suelo madrileño.

Horario del partido: ¿A qué hora juega Sinner contra Bonzi?

El encuentro de segunda ronda entre Jannik Sinner y Benjamin Bonzi está programado para este viernes, 24 de abril, y se disputará no antes de las 16:00 horas. El inicio exacto dependerá de la duración de los partidos previos en la pista central de la Caja Mágica.

Dónde ver el Mutua Madrid Open por televisión y online

Los aficionados disponen de varias opciones para seguir el debut del número 1 mundial en directo:

• RTVE: El torneo se emite en abierto a través de Teledeporte y la plataforma RTVE Play, que ofrece cobertura simultánea de hasta ocho pistas. La narración contará con voces habituales como Arseni Pérez y los comentarios técnicos de figuras como Pablo Andújar o Anabel Medina.

• Movistar+: La plataforma de pago también retransmitirá el encuentro dentro de su cobertura integral del Masters 1000 madrileño.