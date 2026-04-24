El tenista de Leganés busca una nueva gesta en la Caja Mágica este viernes, 24 de abril, ante el australiano Alex de Miñaur, quinto cabeza de serie y actual integrante del top-10 mundial.

La expectación en el Mutua Madrid Open 2026 se centra hoy en la figura de Rafa Jódar. El joven tenista español, natural de Leganés, afronta un desafío de altura en la segunda ronda del Masters 1000 madrileño tras consolidarse como la gran revelación de la gira de tierra batida. Jódar llega a la capital tras alcanzar las semifinales en el Barcelona Open y después de una remontada épica en su debut en la Caja Mágica.

En su estreno en el cuadro principal, Jódar supo sobreponerse a un inicio adverso frente al neerlandés Jesper de Jong, a quien terminó derrotando pese a ceder la primera manga por un contundente 2-6. Ahora, el madrileño deberá medir sus fuerzas contra Alex de Miñaur, número 5 del cuadro, quien busca resarcirse en Madrid tras una eliminación prematura en octavos de final del torneo barcelonés.

Un duelo de estilos en la Caja Mágica

Para Rafa Jódar, este encuentro supone una oportunidad de oro para confirmar su gran estado de forma ante un rival de entidad. Por su parte, De Miñaur aterriza en Madrid con el cartel de favorito, debutando directamente en esta ronda por su condición de cabeza de serie. El australiano intentará imponer su veteranía y ritmo de juego para frenar el empuje de un Jódar que cuenta con el apoyo incondicional de la grada local.

Horario del Rafa Jódar – Alex de Miñaur: ¿A qué hora empieza?

El partido entre Rafa Jódar y Alex de Miñaur se disputa este viernes, 24 de abril. El duelo ha sido ubicado en el penúltimo turno de la jornada en la pista principal de la Caja Mágica, por lo que su inicio está previsto para no antes de las 20:00 horas (CEST). Al igual que en el resto de la jornada, la hora exacta dependerá de la finalización de los encuentros previos.

Dónde ver el Mutua Madrid Open por TV y online gratis

Los seguidores del tenis español podrán seguir el partido a través de diversas plataformas, tanto en abierto como de pago:

• Televisión en abierto (Gratis): RTVE ofrecerá el encuentro a través de La 1 o Teledeporte, los canales que centralizan la cobertura del torneo en España.

• Online y streaming: La plataforma gratuita RTVE Play emitirá el partido en directo para todos los dispositivos.

• Plataformas de pago: Movistar+ también realizará una cobertura integral del choque a través de sus canales temáticos de deportes.