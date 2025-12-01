El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha declarado este lunes que ofrecerá explicaciones sobre el caso Koldo «a su debido tiempo». Esta afirmación se produjo después de que compareciera en el Juzgado de Primera Instancia de Tafalla, en Navarra, donde se llevó a cabo su primera comparecencia quincenal tras ser liberado.

Cerdán, que ha estado viviendo en su localidad natal de Milagro desde su salida de la cárcel de Soto del Real el pasado 19 de noviembre, llegó al juzgado a las 9:05 de la mañana. Ante la presencia de medios de comunicación, optó por no hacer declaraciones al ingresar al edificio judicial.

A su salida, sin embargo, y tras una breve comparecencia de siete minutos, fue preguntado por si tenía intención de proporcionar explicaciones sobre su situación. Su respuesta fue clara: lo hará «a su debido tiempo», lo que ha generado diversos comentarios y especulaciones en la prensa.

Cerdán se encuentra en libertad provisional tras haber pasado cinco meses en prisión. Durante este tiempo, ha manifestado su confianza en que «la verdad se imponga», un deseo que ha compartido con sus allegados y seguidores. Su situación ha captado la atención mediática, dado el impacto que ha tenido su caso en la opinión pública.

En su primera comparecencia, además de evitar a los medios, Santos Cerdán actuó con celeridad, eligiendo presentarse en el juzgado inmediatamente después de la apertura de la jornada laboral. A su llegada, la Policía Foral estaba monitorizando la zona para garantizar la seguridad y el orden de las actividades en el juzgado.

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que dictó su libertad casi dos semanas antes, consideró que el riesgo de destrucción de pruebas estaba «seriamente mitigado». Sin embargo, la decisión del juez se basó en un contexto donde los indicios contra Cerdán han crecido, lo que ha cambiado la percepción pública sobre el caso.

Como parte de las condiciones de su liberación, Cerdán debe cumplir con ciertas medidas cautelares, que incluyen comparecencias quincenales en el juzgado y la prohibición de salir del país, lo que incluye la retirada de su pasaporte. Estas medidas buscan garantizar que el ex secretario se mantenga disponible para cualquier requerimiento legal relacionado con su caso.

El caso Koldo ha generado un gran interés y una cobertura mediática significativa, lo que ha llevado a un debate sobre la justicia y la política en España. Muchos se preguntan cómo un ex alto cargo político puede verse involucrado en un escándalo de tal magnitud y cuáles serán las repercusiones en el Partido Socialista de Obrero Español.