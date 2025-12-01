El endurecimiento fiscal anunciado por el Gobierno del Reino Unido ha generado un fuerte impacto en la industria del Juego online, especialmente en Gibraltar, cuya economía depende en gran medida de este sector. A partir de abril de 2026, el impuesto sobre el Juego online aumentará del 21% al 40%, mientras que las apuestas deportivas online verán su gravamen subir al 25% en 2027.

Este cambio amenaza con provocar pérdidas millonarias, ajustes de plantilla y reestructuraciones en Gibraltar, donde el iGaming representa cerca del 30% del PIB. Sin embargo, el impacto negativo para la colonia británica podría convertirse en oportunidad para otras regiones. Ceuta y Melilla, con su régimen fiscal favorable, se perfilan como destinos atractivos para operadores que buscan reducir costes impositivos.

Actualmente, ambas ciudades concentran más del 60% de las licencias de juego online otorgadas en España, y podrían ver incrementado su peso en la industria internacional del iGaming. Aunque aún no hay anuncios oficiales de reubicación de compañías, la posibilidad de atraer licencias, empresas y talento desde Gibraltar es una ventana que las autoridades locales podrían aprovechar para consolidar su posición como polos de atracción fiscal en el sector del juego online.

Expertos señalan que todavía es pronto para certezas: la medida británica requiere ratificación parlamentaria y cualquier decisión de traslado dependerá de factores como la estabilidad legal, los costes operativos y la percepción del mercado. No obstante, el anuncio del Reino Unido ya ha alterado el panorama, dejando a Ceuta y Melilla en el foco como posibles beneficiarias de la crisis de Gibraltar.