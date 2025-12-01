El Tribunal Supremo ha cerrado definitivamente el caso de tráfico de personas conocido por la intervención de la semirrígida apodada ‘el bicho’, al no admitir el recurso de casación presentado por los condenados. La resolución confirma la pena de 6 años y medio de prisión impuesta a los responsables del traslado de 53 inmigrantes marroquíes en septiembre de 2019.

La embarcación, de 13 metros de eslora y equipada con tres motores, fue interceptada en las escolleras del muelle Alfau durante la madrugada del 25 de septiembre de 2019. En ese momento, los ocupantes identificados como J.M.A. y M.A.H. fueron detenidos tras intentar trasladar de manera ilegal a un grupo que incluía una menor de edad y una mujer embarazada.

La Audiencia de Ceuta condenó a los implicados por tráfico de personas y contrabando en marzo de 2022, imponiéndoles también el pago de 3.842 euros a la Guardia Civil por daños a una de sus patrulleras, mientras que fueron absueltos del delito de atentado. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó la sentencia en 2023.

El Supremo señala que los recurrentes no presentaron argumentos nuevos que justificaran revisar las decisiones previas. La lancha, valorada en casi 70.000 euros, había sido objeto de una intensa persecución por parte de la Guardia Civil durante meses, ya que las redes de tráfico la utilizaban para evadir los controles en la zona.

Durante la intervención, la Guardia Civil contó con la colaboración de la Cruz Roja para atender a las personas más vulnerables y logró abortar la salida de la embarcación, localizando a los inmigrantes que intentaban huir del lugar. La resolución del Supremo impone además las costas del proceso a los recurrentes, cerrando así uno de los casos más mediáticos de inmigración clandestina en Ceuta.