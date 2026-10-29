El sindicato SATSE en Ceuta ha expresado su preocupación por la retirada de los efectivos militares que realizaban funciones de vigilancia en las Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) y en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). Esta decisión ha sido calificada como inaceptable por la organización, que considera que deja desprotegidos tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes que acuden a estas instalaciones.

Lee tambien: España se declara en «alerta» por el virus Shamonda tras registrarse en Francia la primera muerte humana

Desde SATSE han afirmado que los militares, que estaban encargados de la custodia en estos centros, no han sido reasignados a otras localidades, sino que han recibido órdenes claras de volver a su cuartel y suspender su vigilancia en los servicios sanitarios gestionados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

El sindicato sostiene que esta medida no es temporal, sino que se trata de una directriz definitiva que impide el regreso de los efectivos militares para apoyar en la seguridad de los recintos hospitalarios. SATSE vincula esta situación con el clima de tensión e inseguridad que se ha venido produciendo en Ceuta desde la llegada masiva de inmigrantes desde Marruecos a finales de julio.

Lee tambien: Alerta en Ceuta tras detectarse un nuevo caso de difteria que afecta por primera vez a un vecino de la ciudad

La alarmante retirada de la vigilancia militar se ha dado en un momento crítico, ya que este miércoles se vivió una jornada complicada en las Urgencias del hospital, en la que varios agentes de la Policía tuvieron que intervenir tras ser agredidos mientras cumplían con sus labores. Entre los heridos se reporta un agente que fue mordido por un inmigrante detenido y trasladado al centro sanitario.

Ante esta situación, SATSE señala que la falta de vigilancia militar agrava el problema de seguridad para los profesionales de la salud y los usuarios de estos servicios sanitarios, lo que podría tener consecuencias en la atención y en la integridad de todos los que acuden a estos centros.

Por todo ello, el sindicato ha exigido la inmediata rectificación de las órdenes para restaurar la presencia militar en las Urgencias del Hospital Universitario y en el SUAP, y ha pedido que se tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad y bienestar de los trabajadores y pacientes.