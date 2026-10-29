El Real Club Náutico de Motril (RCNM) será sede del Campeonato de España 2026 de la Clase Internacional Snipe Máster del 30 de octubre al 2 de noviembre, un evento que se desarrollará en aguas de la Costa Tropical.

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Este campeonato, que cuenta con la organización del RCNM bajo la delegación de la Real Federación Española de Vela (RFEV), prevé un programa de seis pruebas en cuatro categorías según la edad de los patrones, siendo estas: Snipe Máster Junior (45-54 años), Snipe Máster (55-64 años), Gran Máster (65-74 años) y Máster Legend (75 años en adelante).

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Las actividades comenzarán el 30 de octubre con el registro de participantes y la ceremonia inaugural programada para las 20:00 horas, donde se dará la bienvenida a los deportistas y autoridades presentes.

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Las pruebas comenzarán el 31 de octubre a las 12:00 horas y terminarán el 2 de noviembre con una ceremonia de clausura y entrega de trofeos. Para que el campeonato sea considerado válido, se deberán completar al menos dos de las seis pruebas programadas.

Este campeonato se suma a dos fines de semana consecutivos de competición en Motril, consolidando el papel del RCNM en la organización de eventos de vela de alto nivel y promoviendo la participación de tripulaciones experimentadas en la clase Snipe.