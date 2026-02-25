En un tenso cara a cara en el Congreso, el líder del PP exige desclasificar los contratos de las «mordidas» y los detalles de la tragedia ferroviaria de Adamuz. Feijóo advierte al presidente: «No pasarán 45 días tras el cambio de Gobierno para saber lo que ha hecho usted».

La sesión de control al Gobierno de este miércoles ha estado marcada por un enfrentamiento de alta intensidad entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Con el aniversario del 23F y la tragedia de Adamuz como telón de fondo, el líder de la oposición ha lanzado una dura ofensiva dialéctica, acusando al jefe del Ejecutivo de «arrasar con todo» para mantenerse en el poder y de ocultar información crítica bajo la opacidad institucional.

Feijóo ha utilizado la efeméride del golpe de Estado para trazar una comparativa ética entre el expresidente Adolfo Suárez y el actual mandatario: «El 23F había un presidente que luchaba contra el terrorismo; usted pacta con ellos, los lleva a Moncloa y los excarcela para seguir siendo presidente».

La «lista de desclasificación» de Feijóo

Ironizando sobre el compromiso del Gobierno con la transparencia, el líder del PP ha enumerado una serie de temas que, a su juicio, el Ejecutivo mantiene en la sombra:

Gestión de infraestructuras: Exigió saber quién ordenó retirar los materiales de las vías en el accidente de Adamuz (que dejó 46 fallecidos).

Exigió saber quién ordenó retirar los materiales de las vías en el accidente de (que dejó 46 fallecidos). Corrupción y contratos: Pidió luz sobre los contratos que terminaron en «mordidas», los detalles del Delcygate y la financiación de las primarias de Sánchez.

Pidió luz sobre los contratos que terminaron en «mordidas», los detalles del y la financiación de las primarias de Sánchez. Vivienda y empleo: Cuestionó el paradero de las 184.000 viviendas prometidas y la veracidad de los datos de los fijos discontinuos.

Cuestionó el paradero de las 184.000 viviendas prometidas y la veracidad de los datos de los fijos discontinuos. Vuelos y viajes: Mencionó los viajes en Falcon a la República Dominicana y los de Zapatero a Caracas.

«Transparencia para todos menos para usted… No van a pasar 45 días desde el cambio de Gobierno para saber todo lo que ha hecho usted», advirtió Feijóo ante los aplausos de su bancada.

Críticas a los ministros ausentes

Feijóo también ha aprovechado para castigar la gestión de varios ministros, a los que ha citado a pesar de su ausencia en el hemiciclo:

Ángel Víctor Torres: Por los casos de presunta corrupción. Fernando Grande-Marlaska: Cuestionando su gestión en materia de igualdad y seguridad. Óscar Puente: Al que afeó que presuma de gestión ferroviaria tras el siniestro de Adamuz.

Un compromiso de «reconstrucción»

El líder de los populares ha cerrado su intervención acusando a Sánchez de intentar dejar una España «ingobernable» como estrategia política. Frente a ello, se ha comprometido a «reconstruir todo lo dañado» y ha marcado distancias con la agenda del presidente: «En dos horas me siento con los médicos a los que su Gobierno insulta; yo trabajo por el futuro mientras usted representa al pasado».