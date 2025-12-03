El técnico de la AD Ceuta analizó la derrota frente al CD Guadalajara en la segunda ronda de la Copa del Rey

La AD Ceuta puso fin a su aventura en la Copa del Rey tras caer por 1-0 ante el CD Guadalajara, en un encuentro disputado fuera de casa que se convirtió en una de las sorpresas de la jornada. El conjunto caballa, que venía de superar la ronda anterior en Totana, no supo aprovechar su teórica superioridad ante un rival que llegaba en una mala dinámica dentro de una categoría inferior.

Tras el encuentro, el entrenador José Juan Romero se mostró muy crítico con el rendimiento de su equipo en la rueda de prensa posterior. “Ellos han puesto ilusión y ganas, y nos han ganado en eso”, reconoció el técnico, dejando claro que su equipo no estuvo al nivel que requería la competición.

Romero calificó de “mentiroso” el dominio que tuvo su equipo durante gran parte del partido. A pesar de la posesión del balón, el Ceuta no logró generar peligro real sobre la portería rival. “No creamos absolutamente nada, simplemente teníamos el balón”, señaló con contundencia.

Además, admitió que su equipo estuvo fuera del partido desde el inicio. “No hemos estado en ningún momento en el encuentro. El Guadalajara ha defendido muy bien y ha tenido ese hambre que exigen este tipo de eliminatorias”, añadió, elogiando la actitud del conjunto local.

El técnico también reconoció una leve mejora tras realizar cambios, especialmente en las bandas, aunque subrayó que siguió faltando profundidad y acierto en ataque. “Ha faltado todo. Han jugado de mentira. Cuando crees que eres superior te equivocas. Si no jugamos al doscientos por cien, somos un equipo más de Primera Federación”, insistió.

Romero fue especialmente duro al hablar de la falta de intensidad de sus jugadores, hasta el punto de afirmar: “Si nos relajamos pasamos a ser un equipo vulgar”. Además, explicó que alineó a futbolistas con menos minutos para que aprovecharan su oportunidad: “Quería que me tiraran la puerta… pero la han cerrado más”.

Por último, el entrenador sevillano felicitó al CD Guadalajara por su victoria y les deseó suerte en la próxima ronda de la Copa del Rey.