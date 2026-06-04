España afronta este jueves, 4 de junio de 2026, una jornada marcada por contrastes: temperaturas relativamente templadas en el norte, más cálidas en el centro y el sur, y mayor inestabilidad en el litoral mediterráneo y áreas atlánticas del norte. Según datos municipales de AEMET, con valores de temperatura y probabilidad de precipitación, la nubosidad y el viento serán los grandes protagonistas en varias capitales.

En conjunto, se observan cielos poco nubosos o despejados en buena parte del interior y del sur, mientras que en el norte peninsular y en el ámbito mediterráneo se concentran las mayores probabilidades de lluvia, con viento de componente oeste u occidental en zonas afectadas.

Norte peninsular

En el norte peninsular, el día se presenta con cielos cubiertos y lluvia muy probable. Bilbao registra una máxima de 19°C y una mínima de 13°C, con cubierto con lluvia, viento del O 15 km/h y una probabilidad de lluvia del 100%, de acuerdo con el registro municipal de AEMET.

También en el noroeste se mantiene la misma tendencia: Coruña, A (otras) alcanza 19°C de máxima y 14°C de mínima, con cubierto con lluvia, viento NO 20 km/h y probabilidad de lluvia del 100%. La jornada, por tanto, invita a planificar actividades al aire libre con margen.

Centro peninsular

El centro peninsular ofrece una cara más estable. En Madrid el pronóstico es de poco nuboso, con máxima 29°C y mínima 19°C, viento del NO 15 km/h y probabilidad de lluvia del 0%, según los datos municipales publicados por AEMET.

En Zaragoza, el cielo aparece nuboso con una mayor presencia de nubes: máxima 29°C y mínima 14°C, viento del NO 25 km/h y probabilidad de lluvia del 25%. Aunque no se espera lluvia con alta certeza, la nubosidad podría dar algún paso variable durante el día.

Sur peninsular

En el sur peninsular, predominan los cielos despejados y temperaturas elevadas para la época. Ceuta presenta despejado, con máxima 24°C y mínima 18°C, viento del O 25 km/h y probabilidad de lluvia del 0% (AEMET).

Más al interior, Sevilla alcanza la máxima más alta del bloque sur con 34°C y una mínima de 19°C. El cielo permanece despejado, con viento del O 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. El calor y la ausencia de precipitaciones invitan a ajustar horarios y mantener una adecuada hidratación.

Mediterráneo

En el área mediterránea, la jornada viene acompañada por episodios de precipitación. Barcelona figura con cubierto con lluvia: máxima 27°C y mínima 18°C, viento del SO 15 km/h y probabilidad de lluvia del 100%, tal y como constan en los datos municipales de AEMET.

En la zona de València (otras), la situación se suaviza algo: se reportan intervalos nubosos, con máxima 31°C y mínima 19°C, viento del SE 20 km/h y probabilidad de lluvia del 10%. En este caso, el día podría transcurrir sin mayores contratiempos, aunque con nubes intermitentes y viento moderado.

Islas Baleares

En Palma (islas Baleares), la estabilidad domina el pronóstico. Se esperan cielos poco nubosos con máxima 27°C y mínima 17°C, viento del S 20 km/h y probabilidad de lluvia del 0%, de acuerdo con AEMET en su recopilación municipal.

Con estas condiciones, la jornada resulta apta para actividades al aire libre, si bien habrá que considerar el efecto del viento del sur, que puede aumentar la sensación térmica en horas centrales.

Islas Canarias

Las islas canarias muestran un ambiente diferente según el archipiélago. En Las Palmas de Gran Canaria (otras), el cielo aparece cubierto, con máxima 23°C y mínima 19°C. El viento sopla del N 35 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%, según datos municipales de AEMET.

La combinación de nubosidad y vientos más intensos del norte puede notarse en el exterior, aunque sin expectativa de precipitación. Conviene planificar con ropa de abrigo ligera y considerar rachas, especialmente en zonas expuestas.

Recomendaciones

Si viajas al norte peninsular o al litoral mediterráneo , ten en cuenta la lluvia muy probable (por ejemplo, Bilbao y Barcelona).

o al , ten en cuenta la (por ejemplo, Bilbao y Barcelona). En el centro y el sur , aprovecha las horas estables pero cuida la hidratación por las máximas elevadas, especialmente en Sevilla y València.

, aprovecha las horas estables pero cuida la hidratación por las máximas elevadas, especialmente en Sevilla y València. En Canarias, protege tus planes del viento: hay nubosidad en Las Palmas y rachas del norte.

En resumen, el jueves 4 de junio de 2026 combina cielos despejados o poco nubosos en buena parte del interior y del sur con inestabilidad y lluvia concentrada en el norte y el Mediterráneo. Estos valores proceden de la información municipal de AEMET y ayudan a orientar la planificación diaria según cada zona.