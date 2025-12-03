Ceuta y Melilla se sitúan entre los territorios donde el profesorado mejor remunerado de España, una posición que se explica principalmente por el complemento de residencia que perciben sus docentes. Este extra salarial impulsa tanto los sueldos de maestros y maestras como los del profesorado de Secundaria y Formación Profesional.

En 2025, un maestro en las dos ciudades autónomas cobra 2.960 euros al mes, una cifra que solo es superada por Canarias, con 2.986 euros, y que se sitúa por encima de Euskadi (2.858 euros), Baleares, Cantabria y Castilla-La Mancha.

El profesorado de Formación Profesional también destaca notablemente en Ceuta y Melilla, con un salario medio de 3.090 euros mensuales, lo que las convierte en la segunda mejor remuneración del país, únicamente por detrás de Euskadi, donde los docentes de FP perciben una media de 3.257 euros.

En el extremo contrario se encuentra Asturias, donde un maestro cobra 2.312 euros y un profesor de FP alrededor de 2.445 euros. La desigualdad también se aprecia en Secundaria: mientras los docentes vascos perciben unos 3.309 euros, en Asturias el salario desciende hasta los 2.626 euros.

Una brecha que no deja de crecer

Según el informe difundido por UGT, las diferencias salariales entre comunidades autónomas se han intensificado en la última década. Los complementos aprobados por cada gobierno autonómico son el principal factor de esta desigualdad, generando diferencias que superan los 800 euros en Formación Profesional, los 550 euros en el caso del Magisterio y los 680 euros en Secundaria.

Todos estos datos incluyen tanto las retribuciones básicas como los complementos específicos en cada territorio.

Aunque existen acuerdos estatales para recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos —como el último pacto que contempla una subida real del 11,5 % entre 2025 y 2028—, la brecha salarial continúa aumentando. Según denuncia UGT, esto se debe a que los complementos autonómicos no se aplican de la misma forma ni al mismo ritmo en todo el territorio nacional.

Madrid y Cataluña, en la parte baja

El sindicato también destaca el contraste con comunidades de gran peso económico como Madrid y Cataluña. En Cataluña, un maestro cobra unos 460 euros menos que uno en Euskadi, diferencia que se amplía a 580 euros en Secundaria y hasta 710 euros en Formación Profesional.

En Madrid, el sueldo medio de un maestro se sitúa en 2.473 euros, una cantidad cercana a la media nacional, que ronda los 2.400 euros en la mayoría de las comunidades autónomas.

Un problema estructural

UGT advierte de que esta situación es consecuencia directa del modelo de transferencias educativas, que ha provocado una falta de homogeneidad en la aplicación de los incrementos salariales. Esto ha convertido la desigualdad retributiva en un problema estructural.

Por ello, el sindicato reclama una armonización de los aumentos salariales entre administraciones públicas, con el objetivo de reducir las diferencias actuales.

Ceuta y Melilla representan un claro ejemplo de cómo los complementos pueden elevar de forma significativa el salario del profesorado, pero también evidencian un mapa salarial cada vez más desigual entre los distintos territorios del país.