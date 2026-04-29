El Mutua Madrid Open 2026 vivirá este miércoles uno de los partidos más esperados del torneo: Rafa Jódar contra Jannik Sinner. El joven madrileño, gran revelación de la Caja Mágica, se enfrentará por primera vez en su carrera al actual número uno del mundo en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid.

El encuentro se disputará este miércoles 29 de abril, no antes de las 16:00 horas, en el Estadio Manolo Santana de la Caja Mágica. Será una de las grandes citas de la jornada y medirá al nuevo ídolo del tenis español con uno de los grandes dominadores del circuito ATP.

A qué hora juega Rafa Jódar contra Jannik Sinner

El partido entre Rafa Jódar y Jannik Sinner está programado para este miércoles 29 de abril de 2026, no antes de las 16:00 horas, en horario peninsular español. En Canarias será a partir de las 15:00 horas.

La hora exacta puede variar ligeramente en función de la duración de los partidos anteriores en la pista Manolo Santana, ya que la jornada arranca antes con otros encuentros del cuadro femenino.

Dónde ver el Jódar – Sinner por televisión y online

El duelo de cuartos del Mutua Madrid Open entre Rafa Jódar y Jannik Sinner podrá verse en abierto a través de Teledeporte y en streaming mediante RTVE Play. También estará disponible para abonados en Movistar Plus+ y Tennis TV.

Además, diferentes medios deportivos ofrecerán seguimiento en directo, estadísticas, punto a punto y crónica tras la finalización del encuentro.

Rafa Jódar, la gran sensación del torneo

Rafa Jódar llega a sus primeros cuartos de final de un Masters 1000 tras derrotar al checo Vit Kopriva. El madrileño, de solo 19 años, se ha convertido en la gran noticia del tenis español en este Mutua Madrid Open, donde ha conectado con el público de la Caja Mágica desde sus primeras rondas.

El español suma ya una temporada de enorme impacto y se planta ante Sinner con la oportunidad de firmar la victoria más importante de su carrera. Su energía, su agresividad desde el fondo de pista y el apoyo del público madrileño serán claves para intentar incomodar al número uno.

Sinner llega tras superar a Norrie

Jannik Sinner accedió a los cuartos de final tras vencer a Cameron Norrie por 6-2 y 7-5. El italiano, actual líder del ranking ATP, iguala así su mejor resultado en Madrid y mantiene una racha sobresaliente en torneos Masters 1000.

Sinner parte como favorito por experiencia, ranking y estado de forma, pero tendrá enfrente a un jugador local lanzado y sin presión, que ya ha demostrado que puede competir en escenarios grandes.

Primer enfrentamiento entre ambos

El Jódar – Sinner será el primer duelo oficial entre ambos jugadores. No existen precedentes directos, lo que añade un punto de incertidumbre táctica al partido.

Para Jódar, el reto será sostener su nivel ante la velocidad de bola, la solidez y la precisión del italiano. Para Sinner, la clave estará en controlar el ambiente, imponer ritmo desde el resto y evitar que el español se alimente de la energía de la grada.

Un partido con aroma especial en la Caja Mágica

Los cuartos de final entre Rafa Jódar y Jannik Sinner llegan en el momento perfecto para el Mutua Madrid Open. Por un lado, el número uno del mundo. Por otro, la nueva esperanza del tenis español, que está firmando una semana inolvidable en casa.

El ganador dará un paso más hacia las semifinales de Madrid. Para Sinner, sería confirmar su candidatura al título. Para Jódar, supondría una hazaña histórica y la consolidación definitiva de su irrupción en el circuito.