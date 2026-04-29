El Real Madrid – Hapoel Tel Aviv abre este miércoles una de las eliminatorias más atractivas de los playoffs de la Euroliga 2025-26. El conjunto blanco inicia en el Movistar Arena su camino hacia la Final Four frente a un Hapoel que llega como una de las grandes revelaciones de la temporada europea. La serie se disputa al mejor de cinco partidos y el Madrid cuenta con ventaja de campo tras acabar tercero en la fase regular.

A qué hora es el Real Madrid – Hapoel Tel Aviv de Euroliga

El primer partido entre Real Madrid y Hapoel Tel Aviv se juega este miércoles 29 de abril de 2026, a las 20:45 horas, en el Movistar Arena de Madrid.

El segundo encuentro de la serie también se disputará en Madrid, el viernes 1 de mayo a las 20:45 horas. Después, la eliminatoria viajará a la pista del Hapoel para el tercer partido, previsto para el 5 de mayo a las 18:00 horas, y un posible cuarto duelo el 7 de mayo a las 20:00 horas. Si fuera necesario un quinto partido, se jugaría de nuevo en Madrid.

Dónde ver el Real Madrid – Hapoel Tel Aviv por televisión

El partido Real Madrid – Hapoel Tel Aviv podrá verse en España a través de Movistar Plus+, concretamente en M+ Deportes.

Además, varios medios deportivos ofrecerán seguimiento en directo, minuto a minuto, estadísticas y crónica tras el final del encuentro.

El Real Madrid inicia el asalto a la Final Four

El equipo de Sergio Scariolo afronta la eliminatoria con el objetivo de hacer valer el factor cancha y colocarse por delante en una serie exigente. El Real Madrid fue tercero en la fase regular y se medirá al sexto clasificado, un Hapoel Tel Aviv que no llega como invitado inesperado, sino como un rival peligroso y con recursos ofensivos de primer nivel.

En la previa, Scariolo aseguró que el equipo llega en buen momento, consciente de la dificultad del cruce, pero con confianza para competir. El técnico también pidió el apoyo de la afición en un tramo decisivo de la temporada.

Hapoel Tel Aviv, el rival revelación de la Euroliga

El Hapoel Tel Aviv se ha convertido en uno de los proyectos más llamativos del baloncesto europeo. El club israelí, impulsado económicamente por el empresario Ofer Yannay, ha construido una plantilla muy competitiva y ha logrado alcanzar los playoffs en una temporada marcada también por dificultades logísticas y políticas, que le han obligado a jugar fuera de su país.

El conjunto dirigido por Dimitris Itoudis cuenta con jugadores de gran impacto como Vasilije Micic y Elijah Bryant, dos nombres llamados a tener mucho peso en la eliminatoria. Su capacidad ofensiva será una de las principales amenazas para el Real Madrid.

Las claves del Real Madrid – Hapoel Tel Aviv

El Madrid necesitará controlar el ritmo del partido, proteger el rebote y evitar que el Hapoel imponga un intercambio de ataques a campo abierto. La defensa sobre Micic y Bryant será uno de los puntos decisivos, especialmente si el conjunto israelí consigue encontrar tiros liberados desde el perímetro.

Para el Hapoel, la clave estará en resistir el ambiente del Movistar Arena, castigar las pérdidas blancas y mantener la eficacia ofensiva que le ha permitido competir contra los mejores equipos de Europa.

La eliminatoria se presenta como un duelo entre la experiencia continental del Real Madrid, once veces campeón de Europa, y la ambición de un Hapoel Tel Aviv que busca dar un golpe histórico en su primera gran aparición en los playoffs.

Un playoff con máxima exigencia para el Madrid

El Real Madrid – Hapoel Tel Aviv no es solo el primer partido de una serie al mejor de cinco. Es también una prueba de madurez para un Madrid que quiere volver a la Final Four, que esta temporada se disputará en Atenas.

Ganar el primer encuentro sería fundamental para reforzar el factor cancha y obligar al Hapoel a reaccionar desde el inicio. Perderlo, en cambio, trasladaría la presión al segundo partido y convertiría la eliminatoria en una batalla todavía más complicada.

El Movistar Arena dictará este miércoles el primer capítulo de un cruce con aroma de gran noche europea.