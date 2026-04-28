Fernando Alonso no tiene intención de poner punto final a su carrera en la Fórmula 1 al terminar la temporada 2026. Aunque su contrato con Aston Martin expira al final del curso, el piloto asturiano ha dejado claro que todavía no siente que haya llegado el momento de retirarse.

El bicampeón del mundo, que cumplirá 45 años durante esta temporada, mantiene intacta su motivación y asegura que sigue disfrutando al volante. Sus palabras alejan, al menos por ahora, la posibilidad de una despedida inmediata del Gran Circo.

Alonso quiere seguir en la Fórmula 1

Durante una entrevista con el Automobile Club de Monaco, Fernando Alonso reconoció que todavía no sabe qué hará cuando termine su contrato con Aston Martin, pero sí dejó una idea clara: no quiere que 2026 sea necesariamente su último año en la F1.

“No sé si seguiré. Es difícil decir. Me encanta correr, me encanta lo que hago”, explicó el piloto español, que recordó que su vida ha estado ligada al automovilismo desde la infancia.

Alonso destacó que hizo su primera carrera con solo tres años y que lleva más de cuatro décadas compitiendo o conduciendo de forma profesional. Por eso, admite que abandonar la competición será una decisión especialmente difícil.

“Me siento competitivo y motivado”

El mensaje más contundente de Alonso llegó al hablar de sus sensaciones actuales. El asturiano aseguró que todavía se siente preparado para competir al máximo nivel y que mantiene la ilusión por seguir en la parrilla.

“Por ahora no siento que haya llegado ese momento, me siento competitivo y motivado. Estoy contento cuando conduzco. Así que espero que no sea la última temporada”, afirmó.

Sus declaraciones confirman que el futuro de Alonso dependerá más de sus sensaciones personales y deportivas que de una fecha marcada de antemano.

El contrato de Alonso con Aston Martin termina en 2026

El actual acuerdo de Fernando Alonso con Aston Martin finaliza al término de la temporada 2026. Esa circunstancia había alimentado las dudas sobre una posible retirada, especialmente por la edad del piloto y por el rendimiento irregular del equipo británico.

Sin embargo, Alonso ya había dejado entrever en anteriores ocasiones que podría seguir si mantiene la motivación y si considera que todavía tiene nivel para competir. Incluso apuntó que un coche poco competitivo no sería necesariamente una razón para abandonar, ya que su deseo de seguir podría ser mayor si siente que aún queda trabajo por hacer.

Un inicio complicado para Aston Martin

El arranque de temporada de Aston Martin no ha sido el esperado. El equipo de Silverstone se ha mostrado lejos de la pelea por las posiciones de cabeza e incluso ha tenido dificultades para entrar regularmente en la zona de puntos.

Pese a ello, Alonso no ha vinculado su futuro únicamente al rendimiento inmediato del monoplaza. El español sigue centrado en competir, ayudar al equipo y valorar con calma qué decisión tomar cuando llegue el momento.

Alonso y una retirada que todavía no llega

La retirada de Fernando Alonso lleva años siendo objeto de debate, pero el piloto español insiste en que no quiere precipitarse. Para él, dejar de competir será un paso emocionalmente complejo después de una vida entera ligada al volante.

De momento, sus palabras envían un mensaje claro a sus seguidores: Alonso no se ve fuera de la Fórmula 1 todavía. Su contrato termina en 2026, pero su ambición sigue viva.

El futuro dependerá de Aston Martin, del mercado de pilotos y, sobre todo, de las sensaciones del propio Alonso. Pero el asturiano ya ha dejado clara su postura: mientras se sienta competitivo y feliz conduciendo, seguirá pensando en continuar.