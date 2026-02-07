El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha acusado este sábado a “la izquierda política y mediática” de intentar “tapar toda la ponzoña y la basura” del Gobierno central utilizando la denuncia de una exedil del Ayuntamiento de Móstoles contra el alcalde del municipio, Manuel Bautista, por presunto acoso sexual y laboral.

Serrano realizó estas declaraciones durante unas jornadas de Nuevas Generaciones del PP de Madrid celebradas en San Lorenzo de El Escorial, en un acto al que también asistió el secretario general del PP, Miguel Tellado. Sin mencionar de forma expresa la polémica, el dirigente popular aludió a la información publicada sobre la denuncia interna presentada por la exconcejala contra el regidor mostoleño.

Según esa información, la exedil habría denunciado dentro del partido que el alcalde la acosó sexualmente desde el inicio de la campaña electoral de 2023 mediante comentarios de carácter sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas. Tras rechazar esas conductas, sostiene que sufrió un “acoso laboral” que se prolongó hasta que abandonó su acta en octubre de 2024.

A raíz de la publicación del caso, han trascendido correos electrónicos y grabaciones de reuniones que la denunciante mantuvo con dirigentes del PP de Madrid, entre ellos el propio Serrano y Ana Millán, en las que, según la información difundida, no habría recibido amparo por parte de la dirección regional.

En su intervención, Serrano sostuvo que la izquierda intenta el “castigo, el señalamiento, la etiqueta, el linchamiento digital o la muerte civil” contra quienes, a su juicio, “se salen del guion”, y defendió la presunción de inocencia frente a lo que considera acusaciones interesadas.

Desde el PP de Madrid han negado que se haya producido ningún tipo de abuso o encubrimiento en el caso y han advertido de posibles acciones legales contra la exedil. Por su parte, el alcalde de Móstoles también rechaza las acusaciones y las atribuye a un supuesto “chantaje político”.

La exconcejala, en cambio, ha anunciado que la próxima semana presentará una denuncia formal contra el alcalde por presunto acoso sexual y laboral y, posteriormente, contra altos cargos del PP madrileño por la filtración de los correos que envió a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en los que solicitaba una reunión para exponer su situación, según su abogado.