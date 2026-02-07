El santoral católico conmemora hoy, 8 de febrero, a dos figuras que experimentaron cadenas físicas y espirituales para acabar convirtiéndose en faros de esperanza: San Jerónimo Emiliani, rescatador de huérfanos, y Santa Josefina Bakhita, la santa sudanesa que perdonó a sus captores.

San Jerónimo Emiliani (1486-1537)

Noble veneciano y militar de carrera, su vida cambió cuando fue hecho prisionero en una torre durante una guerra. Tras encomendarse a la Virgen, logró escapar milagrosamente, dejando sus cadenas en el altar de una iglesia como signo de su nueva libertad.

Padre de los Huérfanos: Dedicó el resto de su vida a los niños que quedaban desamparados por la peste y las guerras. Fundó la Orden de los Somascos .

Patronazgo: Es el Patrón universal de los huérfanos y de la juventud abandonada.

Innovación: Fue el primero en organizar comunidades para enseñar oficios a los niños de la calle, combinando el trabajo con la oración y el estudio.

Santa Josefina Bakhita (1869-1947)

Nacida en Sudán, fue secuestrada por negreros a los 7 años y vendida como esclava varias veces. Su trauma fue tal que olvidó su nombre original; sus captores la llamaron «Bakhita», que significa «Afortunada».

El encuentro con Cristo: Tras ser comprada por un cónsul italiano y llevada a Italia, conoció la fe y se bautizó. Ingresó en la congregación de las Hijas de la Caridad (Canosianas) .

Corazón de perdón: Decía que si encontrara a los negreros que la secuestraron, se arrodillaría ante ellos para besarles las manos, pues gracias a eso llegó a conocer a Jesús.

Significado: Es símbolo de la lucha contra la trata de personas. Hoy también se celebra la Jornada Mundial de Oración contra la Trata.

Otros santos que se celebran el 8 de febrero

Junto a estos grandes referentes, la Iglesia recuerda hoy a:

San Esteban de Grandmont, abad: Fundador de la Orden de Grandmont en Francia en el siglo XI. Su regla era de una sencillez extrema, centrada en el Evangelio y la pobreza absoluta.

San Nicecio de Besanzón, obispo: Pastor del siglo VII que trabajó por restablecer la disciplina eclesiástica y la fe en su diócesis tras las invasiones bárbaras.

San Honorato de Milán, obispo: Gobernó la Iglesia de Milán en el siglo VI durante la invasión de los lombardos, cuidando de sus fieles y manteniendo la paz en tiempos de gran violencia.

San Jacut y San Guethenoc: Dos hermanos bretones del siglo VI, discípulos de San Budoc, que fundaron monasterios en la Bretaña francesa y son muy venerados en esa región.

Beatos