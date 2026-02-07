La influencia de la Luna en Escorpio marca el cierre de una semana de alta intensidad astrológica, invitando a la reflexión antes del inicio de un nuevo ciclo laboral

El firmamento de este segundo domingo de febrero se presenta bajo un halo de sobriedad y profundidad. Tras el tránsito lunar por los signos de aire y fuego, la entrada de la Luna en Escorpio este fin de semana propone un cambio de ritmo necesario. Es una jornada de «cosecha emocional» donde la intuición prevalecerá sobre la lógica fría, ideal para consolidar vínculos y sanar asuntos pendientes.

Predicciones por signos del zodiaco

Aries

La semana culmina con un giro hacia lo íntimo. Aproveche este domingo para profundizar en sus relaciones personales más cercanas. Es un momento propicio para la complicidad y para planificar, con calma, los retos creativos que afrontará a partir de mañana.

Tauro

Con Urano retomando su marcha directa en su signo, hoy sentirá un alivio ante antiguos bloqueos. El enfoque del día es el bienestar doméstico. Embellecer su entorno inmediato le proporcionará la paz mental necesaria para encarar sus ambiciones económicas.

Géminis

Día de palabras medidas. Su capacidad comunicativa estará hoy más orientada a la escucha que al discurso. La jornada favorece la reflexión sobre sus rutinas de salud y la planificación de estudios o trámites que requieren de una atención minuciosa.

Cáncer

La estabilidad económica y patrimonial le otorga hoy una tregua. Es un domingo para el disfrute personal sin excesos. Confíe en su intuición; una oportunidad latente podría revelarse si se permite un momento de soledad y silencio.

Leo

Aún bajo los ecos de la reciente Luna Llena, se encuentra en una posición de liderazgo natural. No obstante, hoy el éxito no reside en la visibilidad pública, sino en el reconocimiento de sus propios méritos internos. Dedique tiempo a sus raíces.

Virgo

La prudencia será su mejor aliada. Es una jornada de pausa estratégica; baje el perfil y evite decisiones impulsivas. Escuche a su sexto sentido en asuntos afectivos, pues hay certezas que solo se alcanzan a través del reposo.

Libra

Su vida social ha sido intensa, pero hoy la Luna le pide equilibrio. Un contacto o conversación inesperada podría cambiar su perspectiva sobre un proyecto común. Es un buen momento para pedir apoyo si siente que la carga es excesiva.

Escorpio

Con la Luna en su signo, la intensidad emocional será la nota dominante. No rehúya de las conversaciones honestas; un secreto compartido o una confesión fortalecerá sus lazos de confianza. Jornada de gran poder transformador.

Sagitario

Llega la calma tras el esfuerzo. Los frutos de proyectos iniciados en el pasado empiezan a manifestarse. Hoy es un día para la expansión espiritual o intelectual; planee ese viaje o estudio que le devuelva la ilusión por lo desconocido.

Capricornio

Una noticia relacionada con su entorno profesional podría dar hoy un giro positivo a su visión de futuro. Ponga pasión en lo que hace, pero no descuide su economía. Es un domingo ideal para cerrar ciclos financieros que ya no le aportan seguridad.

Acuario

Sigue siendo el arquitecto de su destino en esta temporada, pero hoy debe actuar con cautela en sus asociaciones. La mente está poderosa: lo que proyecte hoy tiene visos de manifestarse, siempre que mantenga los pies en la tierra.

Piscis

Semana de acuerdos y negociaciones que hoy encuentran su punto de equilibrio. Con Neptuno impulsando su confianza, se siente capaz de soltar cargas innecesarias. El domingo será «mágico» si se permite conectar con su lado más espiritual.