La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebró este sábado sus tradicionales sorteos especiales del fin de semana, destacando el esperado Sueldazo de la ONCE y el Super 11, dos juegos con miles de participantes en toda España en busca de premios destacados.



Sueldazo de la ONCE –

7 de febrero de 2026

En el sorteo del Sueldazo de la ONCE, cuyo resultado se publicó oficialmente a partir de las 21:25 h de hoy, el cupón ganador de primera categoría ha sido:

Número premiado: 13606

Serie: 019

Premio principal: 5.000 € al mes durante 20 años + 300.000 € al contado

Además, se otorgaron varios premios adicionales correspondientes a los segundos premios del mismo sorteo, con combinaciones complementarias para los participantes cuya serie o número coincida parcialmente.

Este sorteo especial de fin de semana ofrece a los jugadores una de las mayores oportunidades de premio de la ONCE, con un gran número de categorías secundarias que permiten obtener diversos galardones según el nivel de acierto.

Super 11 –

Resultados del sábado 7 de febrero de 2026

En el sorteo del Super 11, otro de los juegos diarios de la ONCE que consiste en seleccionar combinaciones entre 80 números, las combinaciones ganadoras de los distintos sorteos celebrados hoy fueron, por ejemplo:

Sorteo 5: 05, 11, 17, 24, 25, 32, 33, 36, 43, 44, 50, 51, 55, 57, 61, 71, 77, 78, 80 y 84

Sorteo 4: 02, 06, 08, 15, 16, 33, 36, 39, 42, 43, 48, 51, 53, 56, 62, 63, 66, 76, 77, 85

Sorteo 3: 02, 04, 08, 12, 15, 16, 19, 24, 30, 34, 35, 40, 43, 45, 48, 53, 56, 74, 76 y 78

(y otras combinaciones de los sorteos del día).

Este juego, en el que las apuestas con más aciertos pueden llegar a premios elevados, también reparte premios según la cantidad de números acertados, desde combinaciones parciales hasta las más completas.

